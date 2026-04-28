Rocchi, Buonfiglio: “Commissariamento Figc? Non ci sono presupposti”

Non ci sono i presupposti per un eventuale commissariamento della Figc. Lo ha fatto sapere il presidente del Coni Luciano Buonfiglio in seguito all’inchiesta avviata dalla Procura di Milano sul caso arbitri che ha coinvolto il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi indagati.

“Sono fiero ma anche orgoglioso di rappresentare tutti gli organismi sportivi, quindi federazioni e discipline associate, Enti di promozione e anche le benemerite. Al tempo stesso come li rappresento e cerco di sostenerli devo anche monitorare. Ma questo non vuol dire essere sceriffo. E non vuol dire nemmeno che io mi lascio influenzare da destra o da sinistra o da chi vuole parlare al posto mio, non esiste”, ha detto Buonfiglio. “Io sono stato eletto per fare rispettare le regole, ma il primo che deve rispettare le regole sono io. Non so se è sufficiente. Quando ci sono stati i presupposti ho commissariato, oggi no”.

Gianluca Rocchi, Lissone, 3 ottobre 2021 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

Tommasi: “Solidarietà a Rocchi e Gervasoni, noi pronti e sereni”

“Mandiamo un messaggio di solidarietà e vicinanza forte a Gianluca (Rocchi, ndr) e Andrea (Gervasoni, ndr) da tutto il gruppo di arbitri”, ha detto Dino Tommasi, nuovo responsabile della Can (Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B), nel corso della puntata di Open Var su Dazn, a proposito dell’autosospensione dai rispettivi ruoli di Rocchi e Gervasoni. “Siamo pronti e sereni e cercheremo di terminare con stabilità e determinazione questo campionato”, ha aggiunto.

Zappi: “Fiducia nella giustizia, solidale con Rocchi”

“Ho fiducia nella giustizia. Siamo all’ultimo grado della giustizia sportiva e la affrontiamo con grande speranza. Chi è accusato di atti che non ritiene di non aver compito ha speranza di incontrare un giudice che lo riconosca”, ha commentato Antonio Zappi, presidente dell’Aia inibito per 13 mesi, poco prima di fare il suo ingresso al Coni per il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni.

Quanto al caso arbitri Zappi sottolinea di aver “mandato un messaggio a Rocchi e Gervasoni, sono vicino e solidale con loro“. “Appena ho ricevuto la segnalazione che ci fosse qualcosa ho informato gli organi competenti. Io sono inibito ma c’è un aspetto umano. L’indagine è in corso, mi auguro si risolva in fretta. Credo che a volte questa volontà di descrivere il mondo arbitrale come dilaniato sia per interessi estranei al mondo arbitrale stesso, ma non sono convinto corrisponda alla realtà”.