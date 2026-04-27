Caso Rocchi, Dino Tommasi designatore arbitrale ad interim

E’ Dino Tommasi il nuovo designatore di Serie A e B a interim. Prende il posto di Gianluca Rocchi che si è autosospeso e verrà ascoltato il 30 aprile dalla Procura di Milano nell’inchiesta che lo vede indagato per concorso in frode sportiva.

Chi è Dino Tommasi

Promosso nel 2003 nella Can di serie C, Dino Tommasi ha debuttato in Serie A il 15 marzo 2008 dirigendo Udinese-Lazio, gara terminata 2-2. Nel giugno 2012 è designato dalla Can B per dirigere una delle due semifinali di ritorno play-off, per l’accesso in serie A, tra Sassuolo e Sampdoria. Il 1º luglio 2015, con all’attivo 54 presenze nella massima serie nazionale, viene dismesso dalla CAN A per motivate valutazioni tecniche. Poco dopo, viene inserito nell’organico degli osservatori per la Can B stagione 2015-2016. Il 4 luglio 2016 viene nominato presidente del Comitato Regionale Arbitri per la stagione sportiva 2016-2017, e nel 2017 viene poi riconfermato alla guida del CRA Veneto per la stagione 2017/2018 e 2018/2019.

Il 6 luglio 2019 viene nuovamente confermato presidente del Comitato Regionale Arbitri per la stagione 2019/2020 dando l’avvio al quarto mandato consecutivo. Il 1º luglio 2020 viene nominato dal presidente Marcello Nicchi responsabile della C.A.I. (Comitato Arbitri Interregionale) per la stagione 2020-21.Prima della recente nomina ha ricoperto l’incarico di Componente della Can A e B.