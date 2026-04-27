Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 27 aprile 2026

Ultima ora

Caso Rocchi, Dino Tommasi designatore arbitrale ad interim

Caso Rocchi, Dino Tommasi designatore arbitrale ad interim
Dino Tommaso, foto di archivio (LaPresse/Jennifer Lorenzini) 18/05/2015 Fiorentina – Parma
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

L’ex arbitro prende il posto di Rocchi che si è autosospeso per l’inchiesta di Milano per frode sportiva

 E’ Dino Tommasi il nuovo designatore di Serie A e B a interim. Prende il posto di Gianluca Rocchi che si è autosospeso e verrà ascoltato il 30 aprile dalla Procura di Milano nell’inchiesta che lo vede indagato per concorso in frode sportiva.

Chi è Dino Tommasi

Promosso nel 2003 nella Can di serie C, Dino Tommasi ha debuttato in Serie A il 15 marzo 2008 dirigendo Udinese-Lazio, gara terminata 2-2. Nel giugno 2012 è designato dalla Can B per dirigere una delle due semifinali di ritorno play-off, per l’accesso in serie A, tra Sassuolo e Sampdoria. Il 1º luglio 2015, con all’attivo 54 presenze nella massima serie nazionale, viene dismesso dalla CAN A per motivate valutazioni tecniche. Poco dopo, viene inserito nell’organico degli osservatori per la Can B stagione 2015-2016. Il 4 luglio 2016 viene nominato presidente del Comitato Regionale Arbitri per la stagione sportiva 2016-2017, e nel 2017 viene poi riconfermato alla guida del CRA Veneto per la stagione 2017/2018 e 2018/2019.

Il 6 luglio 2019 viene nuovamente confermato presidente del Comitato Regionale Arbitri per la stagione 2019/2020 dando l’avvio al quarto mandato consecutivo. Il 1º luglio 2020 viene nominato dal presidente Marcello Nicchi responsabile della C.A.I. (Comitato Arbitri Interregionale) per la stagione 2020-21.Prima della recente nomina ha ricoperto l’incarico di Componente della Can A e B.

© Riproduzione Riservata