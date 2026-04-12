Como-Inter 3-4, i nerazzurri vincono in rimonta

L’Inter di Cristian Chivu si impone per 4-3 in rimonta in casa del Como, nel posticipo della 32esima giornata di Serie A.

Le reti di Alex Valle al 36′, di Nico Paz al 45′, di Thuram al 46′ e al 49′, di Dumfries al 59′ e al 72′, di Da Cunha all’89’ su rigore.

Un poker che può valere lo scudetto

L’Inter vola a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine. Partita dai due volti quella dei nerazzurri: passiva in avvio e sotto per 2-0, poi a cavallo tra primo e secondo tempo si scatena ribaltando i lariani grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries. Per il centravanti francese sono dieci i gol in questo campionato, questa volta l’assenza di Lautaro non si è fatta sentire. Ko sanguinoso per il Como che scivola al quinto posto in classifica, superato dalla Juventus e con la Roma sempre alle calcagna. Non bastano ai lariani il gol iniziale di Alex Valle, l’undicesima perla stagionale di Nico Paz e un rigore nel finale di da Cunha, alla distanza ancora una volta è emersa la differenza di esperienza a certi livelli di fronte ad una corazzata come l’Inter.

Nel Como, Fabregas conferma Douvikas di punta con Diao, Nico Paz e Baturina sulla trequarti; a centrocampo Sergi Roberto preferito a da Cunha in mediana al fianco di Perrone per dare maggior esperienza e sostanza. Nell’Inter Chivu, sceglie la coppia Esposito-Thuram in attacco con Lautaro Martinez che va in panchina nonostante le condizioni non ottimali; per il resto Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, mentre a centrocampo Zielinski è ancora preferito a Mkhitaryan e in difesa c’è Acerbi al centro con Akanji e Bastoni.

Il primo tempo

Como subito aggressivo in verticale, con la velocità negli inserimenti di Diao e Douvikas contro cui Dimarco e Acerbi si oppongono con esperienza. L’Inter aspetta sempre pronta a ripartire negli spazi concessi dalla difesa lariana. Si gioca a ritmi elevati, anche se i portieri restano inoperosi nella prima mezzora. Nel Como da segnalare un tentativo ancora di Diao in area, ma la difesa dell’Inter si oppone di esperienza. Poco prima della mezzora primo tiro verso la porte del Como, di Batumina che calcia alto dai 20 metri. Poco dopo la mezzora clamorosa doppia occasione per il Como con Douvikas e Perrone che trovano sulla loro strada un eroico Dumfries. L’olandese compie due salvataggi in scivolata decisivi. E’ il preludio al gol dei lariani, che arriva al 36′ ad opera di Alex Valle bravo a ribadire in rete una respinta di Sommer su una conclusione chirurgica di sinistro dell’imprendibile Nico Paz. Immediata replica dell’Inter con Dumfries che sfiora il pari colpendo il palo di testa su angolo, sul capovolgimento di fronte velocissimo contropiede comasco con Diao che sbaglia la conclusione dal limite. Finale di tempo pirotecnico: al 45′ Nico Paz in contropiede segna il 2-0, su assist spettacolare del portiere Butez; al 46′ però Thuram con una zampata da centro area, su cross di Barella, accorcia le distanze e tiene in partita l’Inter.

Il secondo tempo

Nell’intervallo Chivu lascia negli spogliatoi Bastoni e inserisce Carlos Augusto, doppio cambio anche nel Como: dentro Ramon e Da Cunha, fuori Diego Carlos e Sergi Roberto. In avvio l’Inter trova subito il pari ancora con Thuram al 49′, abile a sfruttare una clamorosa dormita della difesa comasca con Kempf che sbaglia un controllo sul lancio di Barella e il portiere Butez che fuori dai pali si fa sorprendere dal pallonetto del francese. Il Como prova a reagire e torna a farsi pericoloso con un colpo di testa di Ramon parato da Sommer, ma al 59′ l’Inter completa una clamorosa rimonta con un colpo di testa questa volta vincente di Dumfries su punizione di sul lanci di Barella. Il Como accusa il colpo ma prova reagire, il primo a provarci è Baturina da fuori area ma senza fortuna. Poi ci prova Nico Paz su punizione, Sommer respinge poi Ramon serve Smolcic che manda fuori di testa da due passi. Al 72′, però, l’Inter cala il poker ancora con Dumfries che batte Butez di sinistro da centro area su sponda di testa di Akanji. Sembra finita, ma il Como non si arrende mai e all’89’ accorcia le distanze con da Cunha bravo a trasformare un rigore concesso per fallo in area del neo entrato Bonny su Nico Paz. Penalty rilevato dal Var. Finale nervoso e rovente, con i padroni di casa che in pieno recupero sfiorano anche un pari clamoroso con una deviazione da centro area di Ramon che si stampa sulla traversa. E’ l’ultima emozione di una partita incredibile, che l’Inter vince di forza e di esperienza per involarsi verso uno Scudetto ormai sempre più vicino.