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mercoledì 22 aprile 2026

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Meloni proroga Caravelli alla guida dell’Aise per due anni. Informato il Copasir

Meloni proroga Caravelli alla guida dell’Aise per due anni. Informato il Copasir
Il Direttore dell’AISE, Giovanni Caravelli, in audizione davanti al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) a febbraio 2025. (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)
Redazione
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La decorrenza partirà dal prossimo 16 maggio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), ha prorogato per ulteriori due anni, con decorrenza dal prossimo 16 maggio, il Prefetto Giovanni Caravelli quale direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise). Della proroga è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Lo riporta una nota di Palazzo Chigi.

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