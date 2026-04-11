Serie A, Milan-Udinese 0-3: disfatta rossonera, il Napoli secondo può aumentare il distacco

Il Milan crolla in casa contro l’Udinese: i friulani passano a San Siro per 0-3. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri dopo quella di Pasquetta a Napoli, costata ai rossoneri il secondo posto.

Primo gol dell’Udinese al 27′, con Bartesaghi sfortunato nel deviare in porta un cross basso di Atta. Al 37′ il raddoppio di Ekkelenkamp, di testa su assist di Zaniolo. Il terzo gol nel secondo tempo, al 71′, con il rasoterra di Atta che inganna Maignan sul primo palo. Fischi del Meazza per Leao, sostituito al 77′ da Loftus-Cheek.

In classifica il Milan resta al terzo posto con 63 punti, ma deve ora guardarsi le spalle per un posto Champions, con Como e Juventus che potrebbero ridurre le distanze rispettivamente a -2 e -3. L’Udinese raggiunge quota 43 punti e scavalca momentaneamente il Sassuolo al decimo posto.