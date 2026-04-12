Serie A, Parma-Napoli 1-1: McTominay replica a Strefezza

Il Napoli non va oltre l’1-1 in casa del Parma, in una gara valida per la 32/a giornata di Serie A. Un risultato che spegne probabilmente le ultime speranze di rimonta Scudetto per gli azzurri di Antonio Conte, che si portano a -6 dall’Inter capolista, impegnata però stasera a Como. Punto preziosissimo, invece, per il Parma in chiave salvezza. I ducali di Carlos Cuesta agganciano il Genoa a quota 36 punti a +9 sul terzultimo posto occupato da Lecce e Cremonese.

Il racconto del match

Un ottimo Parma chiude in vantaggio la prima frazione. I crociati sorprendono un Napoli distratto con la rete di Strefezza arrivata dopo appena un minuto. Su un lancio lungo di Corvi, Elphege è bravo ad anticipare sia Buongiorno che Juan Jesus e a servire Strefezza, puntuale nell’inserimento e precisissimo nel battere Milinkovic-Savic con un diagonale chirurgico. Colpito a freddo il Napoli fatica a reagire, se non con un paio di sortite interessanti nel finale di tempo.

Nell’intervallo Conte si fa sentire e alla ritorno in campo è un altro Napoli, gli azzurri spingono con maggior determinazione e al 61′ trovano il pareggio con McTominay. Su una perfetta imbucata di Lobotka, sponda di Hojlund e preciso piatto destro di prima intenzione di McTominay che sorprende un incolpevole Suzuki. Il Parma non si scoraggia e continua a giocare alla pari contro gli azzurri, i ducali tornano a rendersi pericolosi con Mandela Keita dalla lunga distanza ma Milinkovic-Savic si salva sopra la traversa. Inutile l’assalto finale del Napoli alla porta di Suzuki, il portiere giapponese è attento sull’unico tentativo pericoloso ad opera di Alison Santos.