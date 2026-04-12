Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: vittoria salvezza per i rossoblù

Nel lunch match della 32esima giornata di Serie A, il Genoa conquista una vittoria fondamentale per la salvezza, battendo il Sassuolo per 2-1 a Marassi. Con questa vittoria, gli uomini di Daniele De Rossi mettono un altro tassello importante per la permanenza in massima serie, salendo a 36 punti, a +9 dal terz’ultimo posto.
La partita si sblocca al 18′, quando Ruslan Malinovskyi segna il gol del vantaggio per i padroni di casa, assistito da Tommaso Baldanzi. Una rete che porta il Genoa in vantaggio e dà il via a un match combattuto.
Il Sassuolo reagisce nella ripresa e al 57′ trova il gol del pareggio con Ismael Konè, che riporta la partita in equilibrio. Tuttavia, il Genoa non si lascia intimidire e, all’83′, Caleb Ekuban segna il gol del definitivo 2-1, regalando ai rossoblù tre punti pesanti.
Classifica: Genoa in fuga dalla zona retrocessione
Con questa vittoria, il Genoa si allontana dalla zona retrocessione, salendo a 36 punti, mentre il Sassuolo, fermo a 42 punti, viene scavalcato dall’Udinese in classifica. La lotta per la salvezza si fa sempre più interessante, e il Genoa ha ora un vantaggio considerevole sulla zona pericolosa.
Questa vittoria rappresenta un passo cruciale per la squadra di De Rossi, che ora può concentrarsi con maggiore serenità sul prosieguo della stagione, mentre il Sassuolo dovrà cercare di rialzarsi nelle prossime partite.
IL TABELLINO
GENOA-SASSUOLO 2-1
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (10′ st Masini), Sabelli (42′ st Otoa); Baldanzi (10′ st Martin), Vitinha (30′ st Messias); Colombo (10′ st Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Amorim, Zätterström, Ekhator, Klisys, Grossi, Latif. All.: De Rossi
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz (22′ st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig (36′ st Lipani); Thorstvedt, Matic (22′ st Volpato), Koné (42′ st Moro); Berardi, Pinamonti (36′ st Iannoni), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Nzola, Fadera, Frangella, Pedro Felipe. All.: Grosso
Arbitro: Rapuano
Marcatori: 18′ Malinovskyi (G), 12′ st Koné (S), 39′ st Ekuban (G)
Ammoniti: Malinovskyi (G), Frendrup (G), Doig (S), Walukiewicz (S)
Espulsi: all’intervallo Ellertsson (G) e Berardi (S) per rissa