Bosnia-Italia, Abodi su playoff Mondiali 2026: “Saremo in 60 milioni a tifare”

“Sarà una partita complicata, ma lo spirito deve essere quello dei giorni più nobili. È una partita che vogliamo vincere tutti insieme: scendono in campo in undici, ma saremo 60 milioni di italiani, o poco di meno a tifare”. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato così dell’impegno di questa sera della Nazionale italiana, a margine della celebrazione del 25° anniversario del Servizio Civile Universale a Rozzano, in provincia di Milano.

Italia e Bosnia si affrontano questa sera a Zenica, in una sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2026. “Vogliamo andare in America, in Canada, in Messico. Vogliamo giocarci il nostro Mondiale e quindi ci affidiamo a tutta la squadra e a Gattuso in prima persona”, ha continuato Abodi. Incalzato dai giornalisti sull’eventualità di un esito negativo e sul cosiddetto “anno zero” del calcio italiano, il ministro dello Sport ha escluso scenari pessimistici: “Io non penso affatto a un esito negativo. Penso, semmai, che soprattutto se dovesse andare bene dobbiamo cogliere l’occasione per cambiare passo. Comunque vada”.

Bosnia-Italia, i convocati di Gattuso

Una sola novità nella lista definitiva dei convocati del ct Gennaro Gattuso per la partita di questa sera contro la Bosnia, finale dei playoff Mondiali. Torna l’esterno della Juventus Andrea Cambiaso, mentre resta escluso Gianluca Scamacca. Con l’attaccante atalantino andranno in tribuna anche Giorgio Scalvini, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola ed Elia Caprile. Questa la lista dei convocati per la Bosnia. Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret. Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini. Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella, Politano. Attaccanti: Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.