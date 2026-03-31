Bosnia-Italia, oggi la finale dei playoff mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ci siamo: è il giorno decisivo. Oggi, 31 marzo, Bosnia-Italia decreterà quale delle due nazionali potrà partecipare ai Mondiali 2026. Gli Azzurri del ct Gennaro Gattuso arrivano al match con il peso di due mancate partecipazioni nelle ultime due edizioni dei Mondiali di calcio: un fardello pesante per un Paese che può vantare quattro Coppe del Mondo, come la Germania, secondo solo al Brasile.

Bosnia-Italia: dove si gioca

Nel ‘catino’ di Zenica, a oltre 50 chilometri da Sarajevo, l’Italia del calcio sarà padrona del proprio destino, guardata a vista, con l’ansia nel cuore, da un Paese intero (previsti oltre 10 milioni di telespettatori) che aspetta questo momento da 12 anni. Contro la Bosnia di Dzeko c’è da uscire vincitrice da quel rettangolo di gioco attorniato da palazzoni a vista e spalti sbeccati, strappare con i denti il pass per l’America e far felice una generazione di adolescenti che ancora non ha visto una Nazionale azzurra giocare ad un Mondiale che manca dal 2014.

In casa Italia la giornata di vigilia è scivolata via provando a pensare il meno possibile all’esame mondiale cui il ct Gattuso e compagni sono chiamati ad affrontare. Si sono detti tutto in questi lunghissimi giorni, dove tattica e tecnica dovranno cedere il passo a cuore e anima, attenzione e coraggio. Niente paura, si sono ripetuti più volte gli Azzurri, quella semmai deve essere disinnescata con aggressività, agonismo, equilibrio e una buona dose di positività, quella che Gattuso ha cercato di innescare nella testa dei giocatori professando al tempo stesso massimo carattere ed umiltà.

Gattuso: “Si vive per notti così, ci giochiamo tanto”

“Si vive per notti così. Ci giochiamo tanto, sono due Mondiali a cui non partecipiamo, dobbiamo anche pensare a non perdere energie e gettarle tutte in campo”, ha detto il ct che sente il peso della notte che verrà. “Devo guardare negli occhi i giocatori e trasmettere fiducia, abbiamo la possibilità di raggiungere questo obiettivo. Il gruppo è migliorato in questi sette mesi. Se siamo meno belli non è un problema adesso, con mentalità e voglia abbiamo raggiunto obiettivi inaspettati e questo non deve mancare”, ha aggiunto sottolineando che non intende cercare alibi di alcun tipo. “Se pensiamo al campo e alla tribuna è da deboli. Anche se fosse stato brutto possiamo fare poco”.

La Nazionale – arrivata a Zenica solo alla vigilia per motivi meteorologici (ha nevicato fino ai giorni scorsi) – ha potuto ‘assaggiare’ il campo per capire o quantomeno immaginare il clima che l’accoglierà. Per quello bastano però le parole del tecnico bosniaco Sergej Barbarez. “La partita è importante per l’Italia, così come per noi. Forse è un po’ più importante per noi, perché non si tratta solo di calcio, ma anche dello stato del Paese. Potremmo essere un po’ più emotivi, ma giocare in una grande competizione è sempre un grande traguardo”, ha sottolineato il ct che, con un velo di ironia e tattica psicologica, ha dato l’idea di quale sarà la strategia: “Il piano? Se facciamo gol, parcheggeremo l’autobus davanti alla porta, se iniziamo a perdere lo parcheggeremo a casa loro…”. Battuta a cui Gattuso ha risposto con uguale ironia: “Barbarez lo conosco, è un giocatore di poker”.

Una battaglia di nervi

Sarà dunque anche una battaglia di nervi. Ed è necessario che siano distesi, come quelli mostrati da Edin Dzeko, attaccante 40enne che conosce vizi e virtù del calcio italiano. L’ex di Roma, Inter e Fiorentina non entra nella polemica riguardante l’esultanza azzurra nell’affrontare la Bosnia e non il Galles (“Quella di Dimarco è stata cosa normalissima, non mi sono offeso. Bisogna stare attenti però perché i social trasformano le cose normali in qualcosa di grande”) ma avverte con quale spirito la Bosnia sfiderà l’Italia: “Vogliamo vincere. Gli Azzurri sanno benissimo contro chi giocano e saranno preparati. Noi giocheremo al massimo delle nostre potenzialità. Per me sarà una partita diversa dalle altre, l’Italia è il mio secondo Paese, lo sento molto. Siamo abituati a giocare a Zenica, è piccolo e ricorda gli stadi italiani”. Ma non sarà come stare a casa. “Sta a noi dare una gioia agli italiani – è il messaggio finale di Gattuso -. Se non ci dovessimo qualificare mi assumerò la responsabilità, sarà una delusione e una mazzata importante ma non sono la persona adatta per dire cosa succederà al nostro calcio in quel caso. Un mio pensiero ce l’ho ma lo tengo dentro di me”. Giocare ora, poi si vedrà.

I convocati

Una sola novità nella lista definitiva dei convocati del ct Gennaro Gattuso per la partita di questa sera contro la Bosnia, finale dei playoff Mondiali. Torna l’esterno della Juventus Andrea Cambiaso, mentre resta escluso Gianluca Scamacca. Con l’attaccante atalantino andranno in tribuna anche Giorgio Scalvini, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola ed Elia Caprile.

Questa la lista dei convocati per la Bosnia:

Portieri : Donnarumma, Carnesecchi, Meret

: Donnarumma, Carnesecchi, Meret Difensori : Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini

: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini Centrocampisti : Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella, Politano

: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella, Politano Attaccanti: Retegui, Raspadori, Kean, Esposito

Bosnia-Italia: le probabili formazioni

Bosnia (3-5-1-1) : Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic.

: Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean.

Bosnia-Italia: orario e dove vederla

La partita tra Bosnia e Italia si giocherà questa sera alle 20.45. Sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai1. Il match sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.