Gattuso su Italia-Irlanda del Nord in conferenza stampa: “Non abbiamo alibi”

Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano, dove l’Italia è in ritiro per preparare la sfida contro l’Irlanda del Nord, semifinale play-off di qualificazione al Mondiale, in programma giovedì 26 marzo allo stadio di Bergamo. “Nessun alibi, dobbiamo pensare solo alla partita di giovedì. Scegliere i giocatori che stanno meglio e scendere in campo, solo questo adesso conta. Abbiamo lavorato tanto e ora testa alla partita di giovedì senza pensare al passato, ai mondiali vinti. Bastoni? Deve lavorare e cercare di stare bene, speriamo di averlo presto. Chapeau a lui per la sua professionalità”.

“Meritiamo una gioia. Rispetto per Irlanda del Nord”

“Questo gruppo merita una gioia. Ho lavorato per creare il gruppo. Sono due mondiali che non partecipiamo – ha aggiunto Gattuso – Ora dobbiamo alleggerire i ragazzi. Abbiamo lavorato in questi mesi per riuscire a essere squadra, a tener botta. Abbiamo una grande occasione. Da quando sono arrivato a oggi vedo un grandissimo attaccamento, lo tocco con mano. Dobbiamo avere grande voglia ma anche essere lucidi e annusare il pericolo – ha aggiunto – Serve anche rispetto per l’avversario, sono una squadra con grande cuore e fanno paura sui calci piazzati. Avevo voglia di affrontare queste due partite con le mie certezze e ho grande fiducia nei giocatori che ho convocato”.

“Bergamo? Ho scelto io di giocare qui”

“Ho scelto io di giocare a Bergamo e ringrazio il presidente Gravina per aver assecondato questa richiesta. Penso a come ci hanno sostenuto nella prima partita che ho fatto da ct: alla fine del primo tempo eravamo 0 a o e il pubblico ci incoraggiava. Speriamo di non aver toppato. La tensione c’è, è innegabile, ma dobbiamo essere bravi a trasmettere grande positività”, ha aggiunto il ct. “Tutti i giocatori che sono oggi qui sanno l’importanza di questa partita, sanno cosa ci giochiamo. Dobbiamo arrivare alla partita con spensieratezza, non dobbiamo soffocarli e stragli addosso 24 ore su 24. Sembra che i nostri giocatori siano degli scappati di casa, mentre invece sono giocatori che hanno vinto tanto e sono abituati a giocare queste partite“.

“Chiesa? Non se la sentiva”

“Scamacca ha un problema all’adduttore, lo valutiamo giorno per giorno. Bastoni uguale. Tonali oggi farà un lavoro a basso carico e domani speriamo di averlo a disposizione. Mancini ha un affaticamento muscolare, ma non c’è nessun problema. Calafiori ieri ha sentito un dolorino ma pensiamo di averlo. Chiesa ieri si è presentato in ritiro, aveva piccoli problemi fisici e insieme abbiamo deciso che non rimanesse. Le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Aveva dei timori, non se la sentiva ed è tornato a casa, e devo accettarlo. Quando una persona non sta bene ho imparato che non devi insistere. Se non sta al 100% e non se la sente è giusto che torni a casa”.