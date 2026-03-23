Nazionale, Chiesa infortunato: salterà i playoff del Mondiale

Brutte notizie per Federico Chiesa, che sarà costretto a saltare la gara Italia-Irlanda del Nord. Parte infatti oggi a Coverciano il raduno della Nazionale, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei play-off mondiali in programma giovedì 26 marzo allo Stadio di Bergamo. La nota dello staff azzurro conferma il forfait del giocatore del Liverpool, ex di Fiorentina e Juventus.

“Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi“.

Inizia oggi a Coverciano il raduno della #Nazionale 🇮🇹



🔄 Chiesa lascia il ritiro per problemi fisici, al suo posto Gattuso convoca Cambiaghi

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Pagliuca: “Abbiamo bisogno di un’estate di passione”

“Sono rimasto scottato dalle ultime due eliminazioni, stavolta voglio essere un po’ più cauto. L’Irlanda del Nord è alla nostra portata, come lo era la Macedonia del Nord. Spero avremo fatto tesoro delle esperienze precedenti. Speriamo basti il 100%. L’Italia sta vivendo un ciclo particolare, adesso siamo un po’ in calo. C’è qualche Nazionale più forte di noi, ma se giochiamo al massimo delle nostre possibilità abbiamo ottime chances di andare al Mondiale”. Così Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Bologna e Sampdoria e della Nazionale, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sulle chances mondiali dell’Italia di Gattuso. “I convocati di Gattuso? “Su Palestra sono d’accordo. Sta facendo un campionato strepitoso, è un giovane in rampa di lancio. Ringhio ha scelto gli uomini giusti. Da bolognese, speravo venissero convocati Orsolini e Bernardeschi. L’importante è che l’Italia vada ai Mondiali, abbiamo bisogno di un’estate di passione e di calore, ne abbiamo veramente bisogno”, ha aggiunto.

Italia-Irlanda del Nord: come funzionano i playoff

Alle 20:45 italiane di giovedì 26 marzo 2026, l’Italia si gioca la prima fetta di Mondiale: gli uomini di Rino Gattuso affronteranno infatti l’Irlanda del Nord in quello che è il primo ‘spareggio’ per accedere alla fase finale dei Mondiali che si disputeranno la prossima estate negli Usa, in Canada e in Messico. La partita si gioca alla New Balance Arena di Bergamo, uno dei fiori all’occhiello del calcio italiano. La formula dei playoff è quella della gara secca, chi vince passa al prossimo turno. Dopo i regolari 90 minuti di gioco, in caso di parità si proseguirà con i tempi supplementari e, se necessario, con i calci di rigore.

Chi vince si qualifica alla finale, che si giocherà il 31 marzo contro la vincente dell’altra semifinale tra Galles e Bosnia Erzegovina. In caso di passaggio del turno, gli Azzurri giocheranno in trasferta per quello che si preannuncerebbe come l’ennesimo appuntamento con la storia, visti gli ultimi fallimenti agli spareggi contro Svezia (2017) e Macedonia (2022).