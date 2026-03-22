Roma-Lecce oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dopo l’eliminazione in Europa League ad opera del Bologna e la recente sconfitta in campionato contro il Como, la Roma di Gasperini oggi, 22 marzo, torna in campo per provare a rilanciarsi nella 30esima giornata di serie A. I giallorossi ricevono all’Olimpico un cliente ostico, il Lecce, sempre alla caccia di punti salvezza.

Roma-Lecce: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Pellegrino, El Shaarawy; Malen.

: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Pellegrino, El Shaarawy; Malen. Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

Roma-Lecce: orario e dove vederla

La partita tra Roma e Lecce, valida per la 30esima giornata di serie A, è in programma alle 18 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.