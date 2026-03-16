Cremonese-Fiorentina 1-4, un poker importante in ottica salvezza

Nella gara che chiude la 29esima giornata di Serie A, Fiorentina a valanga su una smarrita Cremonese: il tabellino finale dice 1-4 per i Viola di Paolo Vanoli, che tornano alla vittoria in campionato spinti dall’entusiasmo del trionfo nell’andata degli ottavi di Conference League contro i polacchi del Raków Częstochowa.

Davvero troppa Fiorentina per la Cremonese, tramortita dall’intraprendenza con cui i toscani hanno affrontato fin da subito la partita. Al 25′ apre le danze Fabiano Parisi, seguito nemmeno dieci minuti dopo dal compagno Piccoli. Il secondo tempo inizia con il tris firmato al 49′ da Dodô, mentre Gudmundsson mette il sigillo finale al 70′. Il gol della bandiera dei lombardi è di Okereke, che al 57′ prova a spezzare il dominio viola sul campo.

Ma non ci sono storie: la Fiorentina esce con tre punti pesantissimi dallo stadio “Giovanni Zini” e mette un altro po’ di distanza tra sé e la zona retrocessione, condannando proprio la Cremonese a finire nel profondo rosso. Adesso per gli uomini di Vanoli è arrivato il momento di pensare al match di giovedì 19 marzo, quando scenderanno in campo per il ritorno degli ottavi di Conference League.