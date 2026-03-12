Conference League, la Fiorentina batte il Rakow 2-1: decide un rigore di Gudmunsson in recupero

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ha superato il Rakow per 2-1 nell’andata degli ottavi di Conference League. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 60’ con Brunes, ma Ndour ha pareggiato due minuti dopo per i toscani. Poi Gudmundsson ha siglato il gol vittoria su rigore al 93’, concesso per un fallo su Dodò.