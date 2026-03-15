Lazio-Milan stasera in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Allo stadio Olimpico Lazio e Milan chiuderanno stasera, 15 marzo, la 29esima giornata di Serie A. In casa biancoceleste è piena emergenza a centrocampo: pesano le assenze per infortunio di Cataldi e Rovella, mentre anche Basic non è al meglio. Per questo motivo Sarri valuta l’ipotesi di adattare Patric in mediana, con il supporto di Taylor e Dele-Bashiru. In difesa resta da monitorare Romagnoli, non ancora al top: la rifinitura di sabato sarà decisiva per capire se potrà esserci, con Provstgaard pronto eventualmente a sostituirlo. In attacco, invece, Isaksen parte leggermente avanti ma deve guardarsi dalla concorrenza di Cancellieri per completare il tridente insieme a Maldini e Zaccagni.

Tra i rossoneri assente Rabiot

Tra i rossoneri, invece, mancherà Rabiot per squalifica. Il Milan cercherà in tutti i modi di approfittare del mezzo passo falso dell’Inter, che ieri ha pareggiato con l’Atalanta. A centrocampo dovrebbero allora trovare spazio Jashari e Fofana come mezz’ali ai lati del regista Modric. Sulla fascia sinistra è atteso ancora Estupinan, galvanizzato anche dal gol segnato nel derby. Al centro della difesa toccherà a De Winter prendere il posto dell’infortunato Gabbia. Davanti, la coppia titolare dovrebbe essere composta da Pulisic e Leao, con Fullkrug e Nkunku pronti a subentrare nel corso della partita.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. All.: Massimiliano Allegri.

Lazio-Milan: dove vederla in tv

Solo Dazn trasmetterà il match, con pre-partita e calcio d’inizio alle ore 20.45. Per vederla basterà accedere con le proprie credenziali su Dazn. E poi chiaramente aprire la schermata di homepage che proporrà tra gli eventi anche la gara dello Stadio Olimpico. Ma c’è anche il canale Dazn, proprio su Sky, per chi volesse vederla col decoder satellitare.