Inter-Atalanta oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 14 marzo l’Inter capolista, nel secondo match della 29esima giornata di serie A. I nerazzurri ricevono a San Siro l’Atalanta, reduce dalla pesantissima sconfitta casalinga in Champions League contro il Bayern Monaco per 6-1. Gli uomini di Palladino proveranno a cercare di risollevarsi, ma farlo sul campo di un’Inter che in campionato appare uno schiacciasassi (a parte l’eccezione della sconfitta nel derby della Madonnina) sarà tutt’altro che facile.

Chivu deve ancora fare a meno di Lautaro Martinez e Calhanoglu, ma in attacco recupera Thuram che dovrebbe fare coppia con Pio Esposito. Sulla destra torna finalmente titolare Dumfries, con Zielinski in regia e Sucic favorito su Mkhitaryan. Obiettivo dei vicecampioni d’Italia e d’Europa difendere i 7 punti di vantaggio sul Milan, ma di fronte c’è un avversario con il dente avvelenato dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Bayern. L’Atalanta si presenterà a San Siro con grande voglia di riscatto e con la consapevolezza che in campionato non si possono più fare passi falsi per sperare ancora in un posto in Europa. Palladino recupera Scalvini in difesa, mentre in attacco confermato Scamacca con alle spalle Zalewski e Samardzic vista l’indisponibilità di De Ketelaere e Raspadori. A metà campo si rivede Ederson tra i convocati.

Inter-Atalanta: le probabili formazioni

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.

Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

Inter-Atalanta: orario e dove vederla

Inter-Atalanta è in programma a San Siro alle 15. La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Match visibile anche in streaming sull’app di Dazn.