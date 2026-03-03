Iran, Cristiano Ronaldo lascia Riad dopo gli attacchi e vola a Madrid

Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita in piena notte dopo l’attacco all’ambasciata degli Stati Uniti a Riad. Lo riporta la stampa spagnola, che ricostruisce gli ultimi movimenti di CR7 tramite i tracciamenti di Flightradar24. L’attaccante portoghese dell’Al-Nassr sarebbe atterrato a Madrid all’1.32 a bordo di un jet privato di lusso riconducile al giocatore stesso (identificato come un Bombardier Global Express XRS personalizzato con le iniziali ‘CR7’) dal valore di decine di milioni di euro, progettato specificamente per coprire lunghe distanze tra Europa e Medio Oriente in totale autonomia. Al momento non ci sono conferme sull’effettiva presenza a bordo del jet di Ronaldo e della sua famiglia. L’aereo di CR7 può trasportare fino a 19 persone.

(Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)

CR7 milita nell’Al-Nassr e punta ai mille gol in carriera

Il 40enne fuoriclasse portoghese milita nell’Al-Nassr nel campionato saudita e ha espresso la sua determinazione a segnare 1.000 gol entro la fine della sua carriera, durante i Globe Soccer Awards di Dubai a dicembre, dove è stato nominato miglior giocatore del Medio Oriente. Cr7 è arrivato a quota 983 reti, segnate con le nazionali portoghesi e con le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al-Nassr. “Raggiungerò sicuramente quel traguardo, se non ci saranno infortuni”, le parole di Ronaldo.

L’insoddisfazione per la gestione del club

Ronaldo è insoddisfatto della gestione che il PIF (Fondo Pubblico di Investimento dell’Arabia Saudita) sta portando avanti nel club che rappresenta da tre anni, soprattutto in confronto al trattamento riservato ai rivali dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, anch’essi gestiti dallo stesso fondo. Il capitano della squadra Cristiano si lamenta del disinvestimento nell’Al Nassr.