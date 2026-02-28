Verona-Napoli oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Riparte oggi, sabato 28 febbraio, la 27esima giornata di Serie A. Alle 18 in campo Verona-Napoli, match che vede sfidarsi gli estremi gli antipodi della classifica.

I veneti, nel profondo rosso della zona retrocessione, sono fermi a quota 15 punti e avrebbero bisogno di una vittoria per dare almeno una gioia ai propri tifosi. I 40 punti che rappresentano la salvezza sono un miraggio; davvero troppe le sconfitte rimediate fino a questo momento. L’ultima vittoria del Verona risale addirittura al 14 dicembre scorso, quando uscì benissimo dallo scontro diretto con la Fiorentina in casa dei Viola, poi solo sporadici pareggi e tante sconfitte, l’ultima delle quali il 20 febbraio contro il Sassuolo: 3-0 per i neroverdi.

Il Napoli cerca il riscatto dopo la battuta d’arresto arrivata la settimana scorsa contro l’Atalanta: a Bergamo la Dea si è imposta per 2-1. In classifica, gli uomini di Antonio Conte sono stati raggiunti dalla Roma: entrambe le squadre ora hanno 50 punti e lottano per un posto sicuro nella Champions League 2026-2027, obiettivo minimo che i giallorossi si sono posti per questa stagione.

Verona-Napoli: probabili formazioni

Verona-Napoli, Stadio Bentegodi di Verona, ore 18

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sar

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.

Verona-Napoli: dove vedere la partita

Il match delle 18 tra Verona e Napoli sarà trasmesso in diretta tv e in streaming sui canali e sull’app di Dazn.