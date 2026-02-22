Serie A, Roma a valanga contro la Cremonese: 3-0 all’Olimpico

La Roma ha superato all’Olimpico la Cremonese per 3-0 nella gara valida per la 26ma giornata di Serie A. Reti di Cristante (59′), Ndicka (77′)e Pisilli (86′) per i giallorossi che allungano sulla Juventus e si avvicinano nel migliore dei modi al big match proprio contro i bianconeri all’Olimpico. La squadra di Gasperini è stata l’unica delle prime a vincere insieme all’Inter e ora appaia il Napoli al terzo posto con 50 punti. Ancora un ko invece per la Cremonese, che resta a 3 punti dalla zona retrocessione.