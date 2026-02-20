Serie A, Sassuolo-Verona 3-0

Il Sassuolo cala il tris al Verona. Si chiude sul 3-0 per i neroverdi di Grosso l’anticipo della 26/a giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium. Un successo nel segno di Berardi, autore di una doppietta (44′ e 62′) dopo il vantaggio siglato da Pinamonti. Il ko complica la rincorsa salvezza dei veneti, che chiudono in dieci per l’espulsione nel finale di Al Musrati. In classifica il Sassuolo sale a 35 punti, l’Hellas resta fanalino di coda con il Pisa a 15.
