Juventus-Como oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 21 febbraio la Juventus di Luciano Spalletti, reduce da due sconfitte, in campionato contro l’Inter, in un match seguito da forti polemiche, e in Champions contro il Galatasaray. I bianconeri affrontano il difficile scoglio Como ma hanno bisogno di una vittoria per uscire da un periodo complicato, e anche per tenere a distanza la squadra di Fabregas, diretta concorrente per un posto nelle posizioni che contano per l’Europa.

Spalletti: “Como forte, prossime gare indirizzano stagione Juve”

“Queste partite indirizzano la stagione, certo: sono convinto che la squadra avrà una reazione evidente, che si metterà nella condizione di esprimere al meglio le nostre qualità”. Così l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Como in campionato. “Dobbiamo capire che in alcune fasi bisogna ragionare meglio, non ci dobbiamo far tirare dentro il caos dei ribaltamenti delle partite. Dobbiamo essere lucidi per evitare errori, ci siamo fatti trascinare e non siamo stati bravi a nascondere le nostre incertezze. In quelle gli avversari hanno preso dei vantaggi e li hanno sfruttati”, ha aggiunto. “Il Como è una squadra forte, che sa esprimere il calcio che ha in testa il suo allenatore: Fabregas è molto forte, vuole trasferire alla sua squadra quelle che erano le sue caratteristiche di giocatore – completo, in grado di fare tutto, con la voglia di controllare la sfida. Lo stanno facendo bene, lo reputo uno degli allenatori più bravi tra quelli che ci sono in Italia”, ha detto Spalletti. “Le insidie ci sono, ma sono convinto che la nostra squadra sappia riprendere in mano la situazione così com’era riuscita nelle scorse settimane: non siamo riusciti a normalizzare il livello che abbiamo espresso in diverse occasioni”, ha ribadito. “Sono fiducioso perché, a parte l’essere bravi ragazzi, vedo tanta intelligenza nei miei giocatori: voglio poggiarmi su questi aspetti e so che sapranno interpretare al meglio la gara”, ha concluso.

Juventus-Como: le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

: Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Baturina, J.Rodriguez; Douvikas.

Juventus-Como: orario e dove vederla

La partita tra Juventus e Como, valida per la 26esima giornata di serie A, è in programma oggi alle 15 all’Allianz Stadium. Il match sarà visibile in diretta su Dazn, anche in streaming.