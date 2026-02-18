Home > Calcio > Totti e Noemi Bocchi accusati di abbandono di minori, gip archivia: cosa era successo

Il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento che vedeva coinvolti Francesco Totti, la compagna Noemi Bocchi e la baby sitter, inizialmente indagati per il presunto reato di abbandono di minori. Al centro della vicenda vi era l’assenza di adulti per alcune ore mentre i figli, di 7, 9 e 11 anni, si trovavano nell’abitazione dell’ex capitano della Roma. Nella stessa inchiesta era stata iscritta anche la tata, sospettata di aver fornito agli inquirenti una versione ritenuta non veritiera, ipoteticamente finalizzata a coprire la posizione della coppia.

I fatti contestati risalgono al 26 maggio 2023. Secondo quanto emerso, Ilary Blasi, che in quel periodo si trovava all’estero, avrebbe appreso telefonicamente dalla figlia che lei e i fratelli erano soli in casa. Da quell’episodio prese avvio l’attività investigativa della Procura di Roma, che nei mesi successivi aveva formalmente iscritto Francesco Totti e Noemi Bocchi nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di abbandono di minore.

La ricostruzione dei fatti

In base alla ricostruzione accusatoria, la coppia avrebbe lasciato i rispettivi figli da soli nell’appartamento per circa tre ore, per recarsi a cena fuori. Un elemento che aveva portato la Procura ad aprire un fascicolo e ad approfondire la dinamica dei fatti, valutando eventuali profili di responsabilità. Nell’ambito dell’indagine era stata coinvolta anche la baby sitter, per verificare la sua effettiva presenza nell’abitazione durante il periodo indicato.

Nonostante gli accertamenti, la Procura di Roma lo scorso novembre aveva già chiesto l’archiviazione del caso, ritenendo che non fossero emersi elementi tali da configurare un concreto pericolo per i minori. Una valutazione che era stata oggetto di opposizione da parte di Ilary Blasi. Ora è arrivata la decisione del Tribunale di Roma, che ha accolto la richiesta di archiviazione, chiudendo il procedimento e mettendo fine alla vicenda giudiziaria.