Inter-Juve, Beppe Sala: “Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili, ora fanno i censori”

Le polemiche su Inter-Juve arrivano fino a palazzo Marino e anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, entra nella discussione sulle decisioni arbitrali di Federico La Penna. “Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili, come Chiellini e Del Piero, che adesso fanno i censori. Io sono di parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, ma andiamoci piano perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi. Bastoni ha sbagliato e lo sa perché è un ragazzo intelligente”.

“Poco spirito olimpico a Milano? Lo dice chi vive a Roma”

“Poco spirito olimpico a Milano? Non è vero, lo dice chi vive a Roma”. A chi gli chiedeva se fosse dispiaciuto della scarsa presenza del governo in città, in particolare della premier Giorgia Meloni, Sala ha risposto: “È una scelta loro, io sarei felice venissero tutti a prescindere dallo schieramento politico e del ruolo perché è un momento di festa. Immagino che abbiano agende molto complesse”.

“Triennale? Nuovo presidente abbia esperienza in design“

Con il Ministero della Cultura sulla nomina del nuovo presidente della Triennale “c’è una discussione” ha aggiunto Sala. “Io sui nomi – prosegue il sindaco – sono molto flessibile, pongo solo una condizione e cioè che sia qualcuno che abbia esperienza e visibilità riconosciuta a livello internazionale nel mondo del design e dell’architettura. Andrée Ruth Shammah è un personaggio di livello notevolissimo la considero anche una persona amica, però se in Triennale mettessimo una persona che di fatto è una regista teatrale e un grande gestore di un teatro daremmo il messaggio che a Milano non c’è nessuno del mondo dell’architettura e del design che può fare questo lavoro e sarebbe un messaggio sbagliato per Milano”.