lunedì 16 febbraio 2026

Cagliari-Lecce oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla

Cagliari-Lecce oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla
Un primo piano di Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce. (Photo by Stefano Nicoli/LaPresse)
Il Cagliari vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro la Roma, al Lecce servono punti salvezza

Si conclude oggi, 16 febbraio, la 25esima giornata di Serie A. Il posticipo delle 20.45 tra Cagliari e Lecce chiuderà un turno segnato dalle polemiche seguite al derby d’Italia tra Inter e Juventus, oltre che dal pareggio per 2-2 tra Napoli e Roma.

La sfida tra sardi e salentini è importante soprattutto per il Lecce: con soli 21 punti, la squadra di Eusebio Di Francesco è obbligata a rispondere al colpo della Fiorentina contro il Como per superare i Viola e uscire dalla zona retrocessione. Il Lecce arriva al match contro il Cagliari dopo la vittoria della settimana scorsa contro l’Udinese, battuta per 2-1; raccogliere tre punti contro i sardi significherebbe affrontare con maggior serenità la proibitiva partita contro l’Inter, che sarà ospite allo stadio di Via del Mare sabato 21 febbraio.

La posizione in classifica dei rossoblu è decisamente più stabile, ma l’obiettivo è raggiungere il prima possibile i 40 punti che significano salvezza certa. Al Cagliari serve un successo anche per mettersi alle spalle il 2-0 subito la scorsa settimana contro la Roma.

Probabili formazioni

Cagliari-Lecce, Unipol Domus di Cagliari, ore 20.45

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana; Palestra, Esposito, Idrissi; Kilicsoy

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelmann, Sottil; Cheddira

Dove vedere la partita

Cagliari-Lecce verrà trasmessa su DAZN e su Sky, al canale 251. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app di DAZN, su SkyGo e su Now Tv.

