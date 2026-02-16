Cagliari-Lecce oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla

Si conclude oggi, 16 febbraio, la 25esima giornata di Serie A. Il posticipo delle 20.45 tra Cagliari e Lecce chiuderà un turno segnato dalle polemiche seguite al derby d’Italia tra Inter e Juventus, oltre che dal pareggio per 2-2 tra Napoli e Roma.

La sfida tra sardi e salentini è importante soprattutto per il Lecce: con soli 21 punti, la squadra di Eusebio Di Francesco è obbligata a rispondere al colpo della Fiorentina contro il Como per superare i Viola e uscire dalla zona retrocessione. Il Lecce arriva al match contro il Cagliari dopo la vittoria della settimana scorsa contro l’Udinese, battuta per 2-1; raccogliere tre punti contro i sardi significherebbe affrontare con maggior serenità la proibitiva partita contro l’Inter, che sarà ospite allo stadio di Via del Mare sabato 21 febbraio.

La posizione in classifica dei rossoblu è decisamente più stabile, ma l’obiettivo è raggiungere il prima possibile i 40 punti che significano salvezza certa. Al Cagliari serve un successo anche per mettersi alle spalle il 2-0 subito la scorsa settimana contro la Roma.

Probabili formazioni

Cagliari-Lecce, Unipol Domus di Cagliari, ore 20.45

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana; Palestra, Esposito, Idrissi; Kilicsoy

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelmann, Sottil; Cheddira

Dove vedere la partita

Cagliari-Lecce verrà trasmessa su DAZN e su Sky, al canale 251. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app di DAZN, su SkyGo e su Now Tv.