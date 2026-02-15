Serie A, Napoli-Roma finisce 2-2: la corsa Champions si infiamma

Doppietta di Malen per i giallorossi. Di Spinazzola e Allison Santos le reti dei partenopei

Napoli e Roma pareggiano per 2-2 allo stadio Maradona, nel posticipo della 25/a giornata del campionato di Serie A. Un risultato che consente al Napoli di difendere il terzo posto con 50 punti a -3 dal Milan, che ha una gara in meno. La Roma fa invece un mini allungo sulla Juve, portandosi a 47 punti contro i 46 dei bianconeri. Corsa per il quarto posto che si fa sempre più appassionante con l’Atalanta tornata a -5 e il Como che in caso di vittoria nel recupero con il Milan arriverebbe a -3 dal quarto posto.

La Roma va in vantaggio due volte, con Malen che sblocca il risultato nei primi minuti, ma il gol di Spinazzola permette al Napoli di andare negli spogliatoi sul pareggio. Alla ripresa i giallorossi si riportano in vantaggio ancora con un rigore di Malen, ma i partenopei non si arrendono all’82’ Allison Santos riporta il risultato in pareggio.