Inter-Juve oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla

Cresce l’attesa per il big match della 25esima giornata di Serie A, Inter-Juventus. Oggi, 14 febbraio, alle 20.45 fischio d’inizio allo stadio San Siro, tornato disponibile dopo la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 ospitata la settimana scorsa.

L’Inter arriva alla sfida con i bianconeri forte di una striscia di sette vittorie consecutive in campionato. La squadra di Cristian Chivu non perde in Serie A dal derby dello scorso 23 novembre contro il Milan, che in quell’occasione si impose per 1-0. Da allora solo trionfi e sporadici pareggi, come il 2-2 contro il Napoli dell’11 gennaio. La supremazia in campionato è tale che al momento l’Inter ha un vantaggio di 5 punti sui cugini rossoneri, secondi in classifica. Battere questa sera la Juventus significherebbe tornare a +8, anche se il Milan deve ancora recuperare la partita contro il Como, rimandata al 18 febbraio a causa dell’indisponibilità del “Meazza” per l’apertura dei Giochi invernali.

La Juventus cerca invece una vittoria per riscattarsi dalla recente delusione in Coppa Italia, dove ha subito la batosta inflittale dall’Atalanta, e dal pareggio della scorsa settimana contro la Lazio. I bianconeri, quarti insieme alla Roma con 46 punti, puntano a rifarsi per provare a staccare i giallorossi, diretti concorrenti per un posto nella Champions League 2026-2027. Luciano Spalletti non ha convocato Khephren Thuram a causa di un edema osseo dovuto a una contusione: al suo posto è dato per favorito Koopmeiners.

Probabili formazioni

Inter-Juventus, stadio San Siro di Milano, ore 20.45

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

Dove vedere la partita

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta sui canali televisivi di Dazn e sulla sua piattaforma in streaming, ma sarà visibile anche per gli abbonati Sky: il match sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming sull’app di SkyGo e su NOW.