Serie A, Juventus-Lazio 2-2: pari di Kalulu al 96′

Finisce 2-2 il posticipo di Serie A tra Juventus e Lazio. Sotto di due gol, i bianconeri acciuffano il pareggio in pieno recupero con un gol di Kalulu. Vantaggio Lazio nel recupero del primo tempo con gol di Pedro su assist di Daniel Maldini.In apertura di secondo tempo il raddoppio biancoceleste con Isaksen al 47′. L’assalto Juve alla ricerca del pareggio si concretizza al 59′ quando McKennie accorcia le distanze. L’ormai insperato 2-2 arriva al 96′ con Kalulu. In classifica la squadra di Spalletti raggiunge quota 46 punti e resta al quarto posto, a +3 dalla Roma che giocherà domani sera all’Olimpico contro il Cagliari. La Lazio è ottava con 33 punti.