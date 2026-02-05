L‘Atalanta cala il tris alla Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. I bergamaschi di Palladino si impongono 3-0 sui bianconeri di Spalletti nell’incontro dei quarti e nel prossimo turno affronteranno la vincente di Lazio-Bologna. E’ Scamacca a sbloccare nel primo tempo il risultato trasformando il rigore concesso per tocco di mano di Bremer (27′). Sulemana firma nella ripresa il raddoppio su cross di Zappacosta (77′). Nel finale il neoentrato Pasalic firma il tris della Dea (85′).
Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0: bergamaschi in semifinale