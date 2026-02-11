Bologna-Lazio oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 11 febbraio il Bologna di Vincenzo Italiano, che riceve al Dall’Ara la Lazio di Maurizio Sarri per i quarti di finale della Coppa Italia, trofeo di cui i felsinei sono detentori. I rossoblu vengono da un periodo difficile, con quattro sconfitte consecutive in campionato, culminato nella nuova sconfitta in casa contro il Parma, e puntano sulla Coppa per rimettere sui giusti binari una stagione che non sta andando come sperato. I biancocelesti, reduci dal 2-2 all’Allianz Stadium contro la Juve, a loro volta provano a giocarsi le loro carte in questo torneo in un’annata difficile che li vede in difficoltà in campionato. La vincente affronterà in semifinale l’Atalanta, che ha eliminato la Juventus con un secco 3-0.

Bologna-Lazio: le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Juan Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.

Bologna-Lazio: orario e dove vederla in tv e streaming

Bologna-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, è in programma alle 21 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.