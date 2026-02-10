Napoli-Como oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi, 10 febbraio, contro il solido Como di Cesc Fabregas, per i quarti di finale della Coppa Italia. Gli azzurri sono reduci dall’importante vittoria ottenuta in campionato all’ultimo minuto contro il Genoa a Marassi per 3-2. Il Como si è invece ‘riposato’ in questo turno di serie A perché Milan-Como sarà recuperata successivamente, vista l’impossibilità di utilizzare lo stadio di San Siro, ‘occupato’ dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Chi vincerà oggi troverà in semifinale l’Inter, che ha eliminato il Torino.

Napoli-Como: le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund.

Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Napoli-Como: orario e dove vederla in tv (anche in chiaro)

Napoli-Como, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è in programma alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.