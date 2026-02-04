Accesso Archivi

Inter-Torino 2-1, i nerazzurri volano in semifinale di Coppa Italia 2026

La squadra di Chivu sfiderà la vincente del match tra Napoli e Como

L’Inter supera il Torino e approda alla semifinale di Coppa Italia. La formazione di Chivu si impone 2-1 nel match disputato a Monza e valido per i quarti. A sbloccare il risultato è la rete di Bonny che stacca sul cross di Kamate (35′). Ad inizio ripresa, il raddoppio firmato da Diouf, su invito di Thuram. Il Toro accorcia le distanze al 57′ con Kulenovic. In semifinale i nerazzurri affronteranno la vincente di Napoli-Como

Inter-Torino, il tabellino

Inter (3-5-2): J. Martinez.; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (80′ Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (56′ Sucic), Diouf, Cocchi (74′ Cocchi); Bonny (56′ Lautaro), Thuram (56′ Esposito). All. Chivu

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci(60′ Maripan), Coco; Pedersen (60′ Lazaro), Anjorin (60′ Ilkan), Prati, Vlasic, Obrador (86′ Nkounkou); Kulenovic, Njie (72′ Zapata). All. Baroni

Gol: 35′ Bonny (I), 47′ Diouf (I), 57′ Kulenovic (T)

Ammoniti: Sucic, Kamate, Esposito, Maripan

Arbitro: Marchetti

