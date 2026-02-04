Inter-Torino 2-1, i nerazzurri volano in semifinale di Coppa Italia 2026

L’Inter supera il Torino e approda alla semifinale di Coppa Italia. La formazione di Chivu si impone 2-1 nel match disputato a Monza e valido per i quarti. A sbloccare il risultato è la rete di Bonny che stacca sul cross di Kamate (35′). Ad inizio ripresa, il raddoppio firmato da Diouf, su invito di Thuram. Il Toro accorcia le distanze al 57′ con Kulenovic. In semifinale i nerazzurri affronteranno la vincente di Napoli-Como.
Inter-Torino, il tabellino
Inter (3-5-2): J. Martinez.; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (80′ Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (56′ Sucic), Diouf, Cocchi (74′ Cocchi); Bonny (56′ Lautaro), Thuram (56′ Esposito). All. Chivu
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci(60′ Maripan), Coco; Pedersen (60′ Lazaro), Anjorin (60′ Ilkan), Prati, Vlasic, Obrador (86′ Nkounkou); Kulenovic, Njie (72′ Zapata). All. Baroni
Gol: 35′ Bonny (I), 47′ Diouf (I), 57′ Kulenovic (T)
Ammoniti: Sucic, Kamate, Esposito, Maripan
Arbitro: Marchetti