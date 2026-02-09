Serie A, oggi Atalanta-Cremonese: orari, probabili formazioni e dove vederla

Si conclude oggi, 9 febbraio, la 24esima giornata di Serie A. Due le partite in programma: alle 18.30 il derby lombardo Atalanta-Cremonese e alle 20.45 il posticipo Roma-Cagliari. Rinviata invece al prossimo 18 febbraio la partita tra Milan e Como, che non si è disputata nel weekend perché lo stadio di San Siro ha ospitato la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026. Intanto l’Inter prende il largo e lo fa grazie alla vittoria contro il Sassuolo, schiacciato per 5-0.

L’Atalanta prova a risalire la china, la Cremonese punta alla salvezza

Gli uomini di Raffaele Palladino inseguono un posto utile almeno per la Conference League. Dopo un travagliato avvio di stagione, l’Atalanta viene ora da una serie alternata di vittorie e pareggi che l’ha riavvicinata all’Europa che conta. La sua avversaria diretta è il Como, al momento sesto con 41 punti. I bergamaschi inseguono a quota 36: vincere il derby lombardo di questa sera permetterebbe di rimanere in scia alla squadra di Cesc Fàbregas. Da segnalare che la Dea non avrà a disposizione gli squalificati De Roon e Ahanor, mentre è considerato possibile il rientro di Kolasinac. In attacco, Giacomo Raspadori punta alla riconferma dopo essere partito dal primo minuto nel match di Coppa Italia contro la Juventus.

La Cremonese, arenata nelle zone basse della classifica, prova a riscattarsi per raggiungere la salvezza e restare in Serie A. I grigiorossi non riescono a mettere 3 punti in cascina dallo scorso 7 dicembre, quando vinsero 2-0 contro il Lecce. Da allora, sono arrivati solo pareggi e sconfitte, l’ultima delle quali la scorsa settimana contro l’Inter. Una vittoria questa sera permetterebbe alla Cremonese di allontanarsi dalla zona recessione e agganciare il Parma a quota 26 punti. La squadra di Davide Nicola tirerebbe così un bel respiro di sollievo e arriverebbe con più serenità allo scontro diretto contro il Genoa del prossimo 15 febbraio.

Per i bookmakers quella di stasera potrebbe rivelarsi una partita scoppiettante grazie alla spinta offensiva dell’Atalanta e alla necessità della Cremonese di non chiudersi troppo per non essere schiacciata. C’è chi prevede addirittura una pioggia di goal. Per il sito di scommesse William Hill, la vittoria finale della Dea è quotata 1.36 e il pareggio a 5.20. Quasi utopico il successo dei grigiorossi: un loro trionfo è quotato 8.40.

Probabili formazioni

Atalanta-Cremonese, New Balance Arena di Bergamo, ore 18.30

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Zerbin, Grassi, Thorsby, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

Dove vedere la partita

Atalanta-Cremonese sarà visibile su DAZN e su Sky Zona Dazn (214) a partire dalle 18.30. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di DAZN.