Serie A, Inter a valanga sul Sassuolo: 5-0 e +8 sul Milan

I gol di Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique

Inter a valanga sul Sassuolo nella 24esima giornata di Serie A. Finisce 5-0 per i nerazzurri la sfida delle 18 al Mapei Stadium. I gol nel primo tempo all’11 di Bisseck e al 28′ di Thuram, nel secondo tempo l’Inter dilaga con i gol di Lautaro Martinez al 50′, di Akanji al 54′ e di Luis Henrique all’89’. Per il Sassuolo espulso Matic al 54′. In classifica l’Inter sale a quota 58 punti, momentaneamente a +8 sul Milan, che dovrà recuperare la partita con il Como, rinviata per indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi. Il Sassuolo resta undicesimo a 29 punti. Prossimi impegni per le due squadre Inter-Juventus e Udinese-Sassuolo.