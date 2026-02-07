Genoa-Napoli oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi, 7 febbraio, a Marassi sul campo del Genoa di Daniele De Rossi, per la 24esima giornata della serie A. I liguri sono a caccia di punti per provare ad allontanarsi dalla ‘zona calda’ della classifica. I partenopei a loro volta devono però vincere se non vogliono rischiare di perdere definitivamente il treno scudetto.

Per bookie Napoli favorito sul Genoa, gol Hojlund a 3

In un momento difficile della stagione, il Napoli si è parzialmente rilanciato con il 2-1 alla Fiorentina, riconquistando il terzo posto in classifica. Ma per ritrovare continuità ecco l’esame Genoa. I partenopei sono imbattuti in 24 delle ultime 25 sfide contro i rossoblù, ma fuori casa non vincono dal 4 gennaio (0-2 alla Lazio) e hanno già perso cinque volte su dodici. I bookmaker vedono la fine del mal di trasferta e, riporta Agipronews, offrono il colpo esterno a 1,95 su Sisal e 1,97 su William Hill. Il pareggio, come a settembre 2023, è offerto a 3,20, mentre il segno ‘1’ (che manca dal 6 febbraio 2021) vale 4,75 volte la posta. Negli ultimi sette precedenti a Marassi, entrambe le formazioni hanno segnato, ma l’ottavo Goal consecutivo, a 2,20, deve cedere il passo, nelle quote, al ritorno del NoGoal, indicato a 1,65. Fra i risultati esatti, un bis dell’1-2 dell’ultimo confronto a Genova, a dicembre 2024, si gioca a 9. Il 2-1, risultato dell’ultima vittoria interna genoana, firmato dalla doppietta dell’ex Goran Pandev, si gioca a 16, mentre un nuovo 2-2, esito degli ultimi due pareggi, è visto a 19. In attacco, Antonio Conte si affida ancora a Rasmus Hojlund, a segno nell’andata al ‘Maradona’, ma a secco da sei giornate. Il ritorno in goal del danese paga 3. In scia, a 3,50, Scott McTominay, per il sesto sigillo in campionato. Fra i padroni di casa, Daniele De Rossi confida ancora nel ‘talismano’ Ruslan Malinovskyi, in rete nelle ultime due partite contro Bologna e Lazio. Il tris dell’ucraino vale 7,50 volte la posta.

Genoa-Napoli: le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha.

Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. Napoli (3-4-2-1) Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

Genoa-Napoli: orario e dove vederla in tv

Genoa-Napoli, in programma alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà disponibile su Dazn. Il match è disponibile anche in streaming, sempre su Dazn.