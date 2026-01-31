Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez fanno ripartire Conte

Nel sabato delle prime volte il Napoli supera per 2-1 la Fiorentina, nell’anticipo della 23/a giornata di Serie A, grazie ai primi gol in massima serie del giovane Vergara e di Gutierrez. Alla Fiorentina non basta la rete, anche per lui la prima in A, di Solomon per evitare la sconfitta. Tre punti importanti per la squadra di Conte, anche per dare una risposta dopo la cocente eliminazione in Champions League per mano del Chelsea.
Unica nota stonata della serata l’infortunio al ginocchio nel primo tempo di Di Lorenzo, per il capitano azzurro si teme un lungo stop e sarebbe l’ennesimo di una stagione davvero sfortunata da questo punto di vista. Il Napoli sale a quota 46 punti, a -1 dal Milan impegnato martedì a Bologna.
IL TABELLINO
NAPOLI-FIORENTINA 2-1
NAPOLI (3-4-2-1) – Meret 6.5; Di Lorenzo 6 (30′ Olivera 5.5), Juan Jesus 6, Buongiorno 5.5; Miguel Gutierrez 7, Lobotka 6, McTominay 6.5, Spinazzola 5.5; Vergara 7.5 (39′ st Giovane sv), Elmas 6.5; Højlund 6 (44′ st Lukaku sv). A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Giovane, Beukema, De Chiara. All. Conte.
FIORENTINA (4-3-3) – de Gea 6; Dodò 6.5, Comuzzo 5.5, Pongracic 5, Gosens 5 (25′ st Parisi 5.5); Fabbian 5 (1′ st Mandragora 6), Fagioli 5.5, Brescianini 5.5 (25′ st Ranieri 6); Solomon 6.5 (25′ st Kean 5.5), Piccoli 6.5, Gudmundsson 5.5 (33′ st Fazzini sv). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Harrison, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo. All. Vanoli.
Arbitro: La Penna.
Marcatori: 11′ Vergara (N), 4′ st Miguel Gutierrez (N), 12′ st Solomon (F).
Ammoniti: Fabbian (F), Buongiorno (N).