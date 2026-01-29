Champions League 2025-2026, tutto su play-off e sorteggi: come funziona e dove vederli

Tre squadre italiane su quattro proseguono il loro cammino in Champions League: Inter, Atalanta e Juventus si giocheranno ai play-off l’accesso agli ottavi di finale mentre il Napoli è eliminato. Una brutta notizia per i campioni d’Italia e soprattutto per il ranking Uefa, con la Serie A che ora vede allontanarsi sempre di più la possibilità di tornare ad avere una quinta squadra nella prossima Champions.
- Borussia Dortmund-Inter 0-2
- Union Saint-Gilloise-Atalanta 1-0
- Monaco-Juventus 0-0
- Napoli-Chelsea 2-3
Le possibili avversarie di Inter, Atalanta e Juventus
I nerazzurri hanno chiuso la fase campionato al 10° posto con 15 punti e ai play-off potrebbero incontrare una tra Bodo/Glimt e Benfica. Agli ottavi, eventualmente, troverebbero una tra Sporting Lisbona e Manchester City. L’Atalanta (15° posto con 13 punti) potrebbe sfidare Borussia Dortmund o Olympiacos (e più avanti Arsenal e Bayern Monaco). Infine per i bianconeri (13° posto con 13 punti) potrebbero esserci Bruges o Galatasaray (e agli ottavi Liverpool o Tottenham).
- Inter-Bodo/Glimt o Benfica
- Atalanta-Borussia Dortmund o Olympiacos
- Juventus-Bruges o Galatasaray
Come funzionano i play-off di Champions League
Ai play-off prendono parte 16 squadre, dalla 9a alla 24a in classifica. I club tra la 9a e la 16a posizione sono considerati teste di serie, questo significa che giocheranno il ritorno in casa e sfideranno squadre che si trovano tra la 17a e la 24a posizione. L’andata è fissata per il 17 e 18 febbraio mentre il ritorno per il 24 e 25 febbraio.
Dove vedere il sorteggio dei play-off in tv
Il sorteggio per i play-off di Champions League si terrà a Nyon, in Svizzera, venerdì 30 gennaio alle ore 12. Si potrà seguire in diretta su Sky, Now Tv e in streaming sul sito della Uefa.
La classifica
- Arsenal 24
- Bayern Monaco 21
- Liverpool 18
- Tottenham 17
- Barcellona 16
- Chelsea 16
- Sporting Lisbona 16
- Manchester City 16
- Real Madrid 15
- Inter 15
- Psg 14
- Newcastle 14
- Juventus 13
- Atletico Madrid 13
- Atalanta 13
- Leverkusen 12
- Borussia Dortmund 11
- Olympiacos 11
- Bruges 10
- Galatasaray 10
- Monaco 10
- Qarabag 10
- Bodo/Glimt 9
- Benfica 9
- Marsiglia 9
- Pafos 9
- Union SG 9
- PSV 8
- Atletico Bilbao 8
- Napoli 8
- Copenhagen 8
- Ajax 6
- Eintracht 4
- Slavia Praga 3
- Villareal 1
- Kairat 1