Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 29 gennaio 2026

Ultima ora

Champions League 2025-2026, tutto su play-off e sorteggi: come funziona e dove vederli

Champions League 2025-2026, tutto su play-off e sorteggi: come funziona e dove vederli
Federico Dimarco festeggia il gol contro il Borussia Dortmund in Champions League, Dortmund, Germania, 28 gennaio 2026 (AP Photo/Martin Meissner)
Benedetta Mura
Benedetta Mura

Inter, Atalanta e Juventus proseguono il loro cammino in Europa, Napoli eliminato

Tre squadre italiane su quattro proseguono il loro cammino in Champions League: Inter, Atalanta e Juventus si giocheranno ai play-off l’accesso agli ottavi di finale mentre il Napoli è eliminato. Una brutta notizia per i campioni d’Italia e soprattutto per il ranking Uefa, con la Serie A che ora vede allontanarsi sempre di più la possibilità di tornare ad avere una quinta squadra nella prossima Champions.

  • Borussia Dortmund-Inter 0-2
  • Union Saint-Gilloise-Atalanta 1-0
  • Monaco-Juventus 0-0
  • Napoli-Chelsea 2-3

Le possibili avversarie di Inter, Atalanta e Juventus

I nerazzurri hanno chiuso la fase campionato al 10° posto con 15 punti e ai play-off potrebbero incontrare una tra Bodo/Glimt e Benfica. Agli ottavi, eventualmente, troverebbero una tra Sporting Lisbona e Manchester City. L’Atalanta (15° posto con 13 punti) potrebbe sfidare Borussia Dortmund o Olympiacos (e più avanti Arsenal e Bayern Monaco). Infine per i bianconeri (13° posto con 13 punti) potrebbero esserci Bruges o Galatasaray (e agli ottavi Liverpool o Tottenham).

  • Inter-Bodo/Glimt o Benfica
  • Atalanta-Borussia Dortmund o Olympiacos
  • Juventus-Bruges o Galatasaray

Come funzionano i play-off di Champions League

Ai play-off prendono parte 16 squadre, dalla 9a alla 24a in classifica. I club tra la 9a e la 16a posizione sono considerati teste di serie, questo significa che giocheranno il ritorno in casa e sfideranno squadre che si trovano tra la 17a e la 24a posizione. L’andata è fissata per il 17 e 18 febbraio mentre il ritorno per il 24 e 25 febbraio.

Dove vedere il sorteggio dei play-off in tv

Il sorteggio per i play-off di Champions League si terrà a Nyon, in Svizzera, venerdì 30 gennaio alle ore 12. Si potrà seguire in diretta su Sky, Now Tv e in streaming sul sito della Uefa.

La classifica

  1. Arsenal 24
  2. Bayern Monaco 21
  3. Liverpool 18
  4. Tottenham 17
  5. Barcellona 16
  6. Chelsea 16
  7. Sporting Lisbona 16
  8. Manchester City 16
  9. Real Madrid 15
  10. Inter 15
  11. Psg 14
  12. Newcastle 14
  13. Juventus 13
  14. Atletico Madrid 13
  15. Atalanta 13
  16. Leverkusen 12
  17. Borussia Dortmund 11
  18. Olympiacos 11
  19. Bruges 10
  20. Galatasaray 10
  21. Monaco 10
  22. Qarabag 10
  23. Bodo/Glimt 9
  24. Benfica 9
  25. Marsiglia 9
  26. Pafos 9
  27. Union SG 9
  28. PSV 8
  29. Atletico Bilbao 8
  30. Napoli 8
  31. Copenhagen 8
  32. Ajax 6
  33. Eintracht 4
  34. Slavia Praga 3
  35. Villareal 1
  36. Kairat 1

© Riproduzione Riservata