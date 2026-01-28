Champions: Napoli eliminato. Inter, Juve e Atalanta ai playoff

L’Italia porta tre squadre ai playoff di Champions League nella serata dei rimpianti. Inter, Juventus e Atalanta approdano agli spareggi, mentre il Napoli saluta anzitempo la competizione. Una brutta notizia l’uscita dei campioni d’Italia soprattutto per il ranking Uefa, con la Serie A che ora vede allontanarsi sempre di più la possibilità di tornare ad avere una quinta squadra nella prossima Champions. Mastica amaro l’Inter che va a vincere in casa del Borussia Dortmund per 2-0, ma per effetto dei risultati dagli altri campi chiude al decimo posto con 15 punti. Nerazzurri decimi per la differenza reti sfavorevole nei confronti del Real Madrid. Chiude invece al 13esimo posto la Juve, che non va oltre lo 0-0 in casa del Monaco e chiude a quota 13 punti come l’Atalanta che esce sconfitta per 1-0 in casa dei belgi dell’Union Sain-Gilloise. Orobici 15esimi per la differenza reti peggiore di Juve e Atletico Madrid. Nulla da fare, invece, per il Napoli di Conte sconfitto per 3-2 in casa dal Chelsea trascinato da uno scatenato Joao Pedro. Non basta agli azzurri il primo gol in Europa del baby Vergara e il ritorno al gol di Hojlund.

Priva di Barella e con Lautaro inizialmente in panchina, l’Inter nel primo tempo soffre di fronte a un Borussia Dortmund che in avvio con Guirassy si mangia clamorosamente un gol solo davanti a Sommer. Poi esce fuori la squadra di Chivu, che avrebbe potuto colpire più volte in transizione. Bonny e Sucic i più attivi nell’inserirsi, ma nessuno riusce a trovare il varco giusto per sbloccare il risultato. Chivu molto arrabbiato proprio perché l’Inter poteva giocare molto meglio alcuni possessi avuti in campo aperto. Stessa musica nella ripresa, con il Borussia a fare la partita e più volte pericoloso soprattutto dopo l’ingresso in campo di Adeyemi. L’Inter però quando riparte è sempre pericoloso e non a caso all’80’ proprio grazie ad un’azione in contropiede Mkhitaryan si guadagna una punizione dal limite dell’area, che Di Marco trasforma in gol con il suo chirurgico mancino. In pieno recupero i nerazzurri trovano anche il 2-0 con Diouf, ma non basta per staccare il pass per gli ottavi. Nei playoff l’Inter affronterà ora o il Benfica del grande ex Jose Mourinho o i norvegesi del Bodo Glimt.

In formazione ampiamente rimaneggiata, con Yildiz e David inizialmente in panchina, Juventus non particolarmente brillante nel primo tempo sotto lo sguardo al Louis II di John Elkann e del principe Alberto di Monaco. La squadra di Spalletti sbaglia molto e rischia in più di qualche circostanza di andare sotto, soprattutto con le conclusioni di Vanderson neutralizzate da Perin. I bianconeri si sono affacciati in avanti solo nel finale con una chance sprecata da Openda, troppo poco però per impensierire la difesa monegasca. Nel secondo tempo Spalletti si gioca subito la carta Yildiz, ma il leit motiv della gara non cambia con i monegaschi più vivaci e una Juve che sembra volersi accontentare. A poco servono nel finale anche gli ingressi di David e Zhegrova, i bianconeri di fatto non pungono mai ma almeno rispetto alla prima frazione non rischiano più di tanto in difesa. Alla fine il pari fa comodo anche al Monaco, che si assicura a sua volta l’approdo ai playoff. Negli spareggi i bianconeri troveranno una tra l’ostico Galatasaray di Osimhen e i belgi del Bruges.

Primo tempo anonimo in Belgio, dove l’Atalanta soffre inizialmente la verve dell’Union. Belgi pericolosi con con Florucz, mentre la formazione di Palladino ha la sua più grande occasione solo nel finale con Lookman, al 39′, con un tiro dalla distanza deviato in angolo dal portiere Sherpen. Nella ripresa la squadra nerazzurra continua a limitarsi a controllare le sfuriate belghe, senza riuscire mai a rendersi pericolosa in avanti. Deludenti Lookman e Scamacca, che ben presto lasciano il campo a Sulemana e Krstovic. L’Union ha il merito di crederci di più e alla fine al 70′ trova anche il meritato gol vittoria con Khalaili che infila di potenza un destro al volo su cross da calcio piazzato di Ait El Hadj. Solo in pieno recupero di vedono i nerazzurri con Sulemana che sfiora il pari su assist di De Ketelaere. Ma non basta ad evitare la sconfitta. Nel playoff l’Atalanta troverà ora una tra Borussia Dortmund e i greci dell’ Olympiacos.

Sempre alle prese con una rosa decimata dagli infortuni, il Napoli gioca con grande cuore contro il Chelsea. Gli inglesi passano in vantaggio per primi al 19′ con Enzo Fernandez su rigore concesso per fallo di mani di Juan Jesus. La squadra di Conte non ci sta e si riversa in avanti, al 33′ arriva meritato il pareggio grazie ad una magia del giovane Vergara che si beve la difesa dei Blues prima di battere il portiere in diagonale. Prima dell’intervallo il Napoli ribalta il risultato con un sinistro da centro area di Højlund, su assist di Elmas. Nel secondo tempo il Chelsea al 60′ ristabilisce la parità con un capolavoro di Joao Pedro, il brasiliano supera Meret con un potente sinistro dal limite dell’area. Per i ragazzi di Conte è una mazzata tremenda, che diventa definitivo ko all’82’ quando ancora lo scatenato Joao Pedro firma il 3-2 definitivo che manda i Blues direttamente agli ottavi e il Napoli definitivamente a casa.