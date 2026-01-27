Conte attacca Spalletti: “Noi ex campioni d’Italia? Frase infelice, porti rispetto”. Ecco cosa è accaduto

Antonio Conte contro Luciano Spalletti, la sconfitta dell’Allianz Stadium continua a tenere banco a Napoli. In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Chelsea al ‘Maradona’, Conte è quindi tornato sulla sfida di domenica contro la Juventus. “Dopo la partita preferisco staccare, soprattutto quando ci sono le tre partite. Io non ho capito cosa ha detto. Ex campioni? Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice.. è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo Scudetto sul petto e bisogna portare rispetto“. “Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un’altra squadra. Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ma deve stare un po’ più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male… Ci ha tolto già lo Scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto, in bocca al lupo a lui”, ha aggiunto.

Cosa aveva detto Spalletti

Nel corso della conferenza post partita di Juventus-Napoli, Luciano Spalletti era sceso nei dettagli dell’analisi del match, fino a pronunciare la frase ‘incriminata’. “Le partite valgono tutte allo stesso modo, hanno tutte lo stesso premio, i 3 punti. Poi è chiaro che se vinci con gli ex campioni d’Italia ti dà più certezze per avere una consapevolezza di essere una squadra forte: è un dato di fatto che sia un’iniezione di fiducia. Per quanto riguarda il Napoli io non ho la possibilità di valutare. Hanno difficoltà numeriche dentro la squadra, anche per fare sostituzioni, anche se poi a eccezione di Vergara avevano 10 undicesimi della squadra titolare“.