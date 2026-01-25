Juventus-Napoli 3-0: tris bianconero con David, Yildiz e Kostic

La Juventus supera 3-0 il Napoli all’Allianz Stadium nel match valido per la 22esima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica a quota 42 punti, portandosi a una sola lunghezza dai campani, che restano fermi a 43, a meno nove dalla capolista Inter. David sblocca il risultato al 21′ su assist di Locatelli, nella ripresa i bianconeri dilagano nel quarto d’ora finale con il raddoppio di Yildiz, imbeccato da Miretti dopo un errore in fase di costruzione di Juan Jesus, e il tris di Kostic, a segno con un rasoterra da fuori area.
Juventus-Napoli 3-0, il tabellino
Juventus-Napoli 3-0 (1-0 p.t.) – 22′ David, 77′ Yildiz, 86′ Kostic
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso (60′ Kostic), Kelly, Bremer, Kalulu; Locatelli (88′ Koopmeiners), Thuram; Yildiz (88′ Gatti), McKennie, Conceicao (60′ Cabal); David (77′ Miretti). All. Spalletti
Napoli (3-4-3): Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Di Lorenzo; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Gutierrez (74′ Beukema); Elmas (70′ Giovane), Hojlund, Vergara (79′ Lukaku). All. Conte
Ammoniti: Yildiz (J); Juan Jesus, Vergara (N)
Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia