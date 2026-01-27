Champions League, il programma del 28 gennaio: le partite, tutte le italiane in campo, dove vederle

Ottava e ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26. Mercoledì 28 gennaio tutte e 36 le squadre partecipanti giocano in contemporanea alle ore 21: novanta minuti che si preannunciano ricchi di emozioni e che decreteranno le otto squadre qualificate direttamente agli ottavi di finale, le sedici formazioni che accederanno ai playoff e le dodici che verranno eliminate.

18 games kicking off simultaneously on Wednesday 🤯#UCL pic.twitter.com/NwkUz8XDgQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 26, 2026

Tutte le italiane in campo e la loro situazione

Saranno dunque in campo contemporaneamente, alle 21, tutte e quattro le squadre italiane che disputano la Champions League. Ecco il programma della serata:

Napoli-Chelsea rappresenta la sfida più delicata. Gli azzurri, attualmente venticinquesimi in classifica con 8 punti, devono obbligatoriamente vincere per sperare di accedere ai playoff . Un pareggio richiederebbe invece combinazioni favorevoli dagli altri campi. Di fronte alla squadra di Conte, i Blues, che sono ottavi con 13 punti e cercano la qualificazione diretta.

rappresenta la sfida più delicata. Gli azzurri, attualmente venticinquesimi in classifica con 8 punti, devono obbligatoriamente . Un pareggio richiederebbe invece combinazioni favorevoli dagli altri campi. Di fronte alla squadra di Conte, e cercano la qualificazione diretta. Monaco-Juventus vede i bianconeri già qualificati aritmeticamente almeno ai playoff dopo la vittoria contro il Benfica. Con 12 punti e al quindicesimo posto, la Juventus cercherà a Montecarlo di conquistare una posizione tra le prime otto , anche se appare difficile. I monegaschi sono ventunesimi con 9 punti e una loro sconfitta potrebbe beneficiare anche il Napoli.

vede i bianconeri già qualificati aritmeticamente almeno ai playoff dopo la vittoria contro il Benfica. Con 12 punti e al quindicesimo posto, , anche se appare difficile. I e una loro sconfitta potrebbe beneficiare anche il Napoli. Borussia Dortmund-Inter vede i nerazzurri impegnati al Westfalenstadion in uno scontro diretto per cercare la qualificazione diretta agli ottavi. Dopo tre sconfitte in fila contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal , la squadra di Chivu è ora 14esima in classifica con 12 punti: solo una vittoria e una serie di risultati favorevoli potrebbe garantirle la qualificazione diretta. I tedeschi, sedicesimi con 11 punti, hanno obiettivi simili.

vede i nerazzurri impegnati al Westfalenstadion in uno scontro diretto per cercare la qualificazione diretta agli ottavi. Dopo , la squadra di Chivu è ora 14esima in classifica con 12 punti: solo potrebbe garantirle la qualificazione diretta. I tedeschi, sedicesimi con 11 punti, hanno obiettivi simili. Union Saint-Gilloise-Atalanta. Dopo la sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao, neanche l’Atalanta è più padrona del proprio destino per entrare tra le prime otto. Tredicesima con 13 punti, la Dea deve vincere contro i belgi (a rischio eliminazione) e sperare nei passi falsi delle concorrenti.

Le altre partite di rilievo

Tra gli incontri più interessanti della serata spicca Benfica-Real Madrid . I portoghesi, ventinovesimi con 6 punti, devono vincere per sperare nei playoff, mentre i Blancos, terzi con 15 punti, cercano di blindare la qualificazione diretta .

. I portoghesi, ventinovesimi con 6 punti, devono vincere per sperare nei playoff, mentre i Blancos, terzi con 15 punti, . Arsenal-Kairat Almaty vedrà i Gunners, primi in classifica con 21 punti e ancora imbattuti, affrontare gli ultimi classificati kazaki, fermi a 1 punto e già eliminati.

vedrà i Gunners, primi in classifica con 21 punti e ancora imbattuti, affrontare gli ultimi classificati kazaki, fermi a 1 punto e già eliminati. Il Bayern Monaco , secondo con 18 punti, farà visita al Psv (22esimo a quota 8).

, secondo con 18 punti, (22esimo a quota 8). Manchester City-Galatasaray , con i Citizens undicesimi a quota 13 punti che cercano la top 8

, con i Citizens undicesimi a quota 13 punti che cercano la top 8 PSG-Newcastle , entrambe a 13 punti

, entrambe a 13 punti Barcellona-Copenaghen

Atletico Madrid-Bodø/Glimt

Liverpool-Qarabag , con i Reds quarti a 15 punti.

, con i Reds quarti a 15 punti. Ajax-Olympiacos

Athletic Bilbao-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen-Villarreal

Club Brugge-Marsiglia

Eintracht Francoforte-Tottenham

Pafos-Slavia Praga

Dove vedere le partite in tv

Sky Sport trasmetterà 17 delle 18 partite, con una Diretta Gol su Sky Sport 251 per seguire tutti i match contemporaneamente. Tra le partite con copertura su Sky ci sono:

Monaco-Juventus

Borussia Dortmund-Inter

Union Saint Gilloise-Atalanta

Amazon Prime Video ha invece l’esclusiva per il match tra Napoli e Chelsea.

In chiaro, Tv8 trasmetterà gratuitamente Benfica-Real Madrid.

Tutte le partite di Sky saranno anche disponibili in streaming su Now e SkyGo.