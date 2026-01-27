Champions League, il programma del 28 gennaio: le partite, tutte le italiane in campo, dove vederle

Ottava e ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26. Mercoledì 28 gennaio tutte e 36 le squadre partecipanti giocano in contemporanea alle ore 21: novanta minuti che si preannunciano ricchi di emozioni e che decreteranno le otto squadre qualificate direttamente agli ottavi di finale, le sedici formazioni che accederanno ai playoff e le dodici che verranno eliminate.
Tutte le italiane in campo e la loro situazione
Saranno dunque in campo contemporaneamente, alle 21, tutte e quattro le squadre italiane che disputano la Champions League. Ecco il programma della serata:
- Napoli-Chelsea rappresenta la sfida più delicata. Gli azzurri, attualmente venticinquesimi in classifica con 8 punti, devono obbligatoriamente vincere per sperare di accedere ai playoff. Un pareggio richiederebbe invece combinazioni favorevoli dagli altri campi. Di fronte alla squadra di Conte, i Blues, che sono ottavi con 13 punti e cercano la qualificazione diretta.
- Monaco-Juventus vede i bianconeri già qualificati aritmeticamente almeno ai playoff dopo la vittoria contro il Benfica. Con 12 punti e al quindicesimo posto, la Juventus cercherà a Montecarlo di conquistare una posizione tra le prime otto, anche se appare difficile. I monegaschi sono ventunesimi con 9 punti e una loro sconfitta potrebbe beneficiare anche il Napoli.
- Borussia Dortmund-Inter vede i nerazzurri impegnati al Westfalenstadion in uno scontro diretto per cercare la qualificazione diretta agli ottavi. Dopo tre sconfitte in fila contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, la squadra di Chivu è ora 14esima in classifica con 12 punti: solo una vittoria e una serie di risultati favorevoli potrebbe garantirle la qualificazione diretta. I tedeschi, sedicesimi con 11 punti, hanno obiettivi simili.
- Union Saint-Gilloise-Atalanta. Dopo la sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao, neanche l’Atalanta è più padrona del proprio destino per entrare tra le prime otto. Tredicesima con 13 punti, la Dea deve vincere contro i belgi (a rischio eliminazione) e sperare nei passi falsi delle concorrenti.
Le altre partite di rilievo
- Tra gli incontri più interessanti della serata spicca Benfica-Real Madrid. I portoghesi, ventinovesimi con 6 punti, devono vincere per sperare nei playoff, mentre i Blancos, terzi con 15 punti, cercano di blindare la qualificazione diretta.
- Arsenal-Kairat Almaty vedrà i Gunners, primi in classifica con 21 punti e ancora imbattuti, affrontare gli ultimi classificati kazaki, fermi a 1 punto e già eliminati.
- Il Bayern Monaco, secondo con 18 punti, farà visita al Psv (22esimo a quota 8).
- Manchester City-Galatasaray, con i Citizens undicesimi a quota 13 punti che cercano la top 8
- PSG-Newcastle, entrambe a 13 punti
- Barcellona-Copenaghen
- Atletico Madrid-Bodø/Glimt
- Liverpool-Qarabag, con i Reds quarti a 15 punti.
- Ajax-Olympiacos
- Athletic Bilbao-Sporting Lisbona
- Bayer Leverkusen-Villarreal
- Club Brugge-Marsiglia
- Eintracht Francoforte-Tottenham
- Pafos-Slavia Praga
Dove vedere le partite in tv
Sky Sport trasmetterà 17 delle 18 partite, con una Diretta Gol su Sky Sport 251 per seguire tutti i match contemporaneamente. Tra le partite con copertura su Sky ci sono:
- Monaco-Juventus
- Borussia Dortmund-Inter
- Union Saint Gilloise-Atalanta
Amazon Prime Video ha invece l’esclusiva per il match tra Napoli e Chelsea.
In chiaro, Tv8 trasmetterà gratuitamente Benfica-Real Madrid.
Tutte le partite di Sky saranno anche disponibili in streaming su Now e SkyGo.