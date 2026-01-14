Accesso Archivi

mercoledì 14 gennaio 2026

Coppa Italia 2025-2026, Inter-Torino si giocherà a Monza: ecco perché

LaPresse
La Lega Serie A ha reso noto il programma dei quarti di finale

Inter-Torino, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, si giocherà il 4 febbraio a Monza. Lo ha reso noto la Lega Serie A. Il motivo è legato all’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo stadio San Siro, infatti, ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi il prossimo 6 febbraio e vedrà esibirsi artisti internazionali come Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

Coppa Italia, il programma dei quarti di finale

Ecco il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia:

  • Inter-Torino, U-Power Stadium di Monza, 4 febbraio 2026, ore 21
  • Atalanta-Juventus, New Balance Arena, 5 febbraio 2026, ore 21
  • Napoli-Fiorentina o Napoli-Como, Stadio Diego Armando Maradona, 10 febbraio 2026, ore 21
  •  Bologna-Lazio, Stadio Renato Dall’Ara, 11 febbraio 2026, ore 21

Manca ancora all’appello la squadra che sfiderà il Napoli. Sarà una tra Fiorentina e Como che si sfideranno all’Artemio Franchi il 27 gennaio (ore 21). In prospettiva semifinale, ci potrebbe essere uno scontro tra Inter e Napoli.

Tutti i risultati degli ottavi di finale

  • Juventus-Udinese 2-0
  • Atalanta-Genoa 4-0
  • Napoli-Cagliari 1-1 (9-8 ai rigori)
  • Inter-Venezia 5-1
  • Bologna-Parma 2-1
  • Lazio-Milan 1-0
  • Roma-Torino 2-3
