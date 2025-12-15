Milano-Cortina 2026, Mariah Carey si esibirà alla cerimonia d’apertura

Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. “La star americana sarà una delle protagoniste arricchendo la serata inaugurale con una esibizione iconica”, si legge in una nota degli organizzatori.

“Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, Mariah Carey incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi. In questo scenario, la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della cerimonia di apertura: Armonia. A San Siro, questo principio prenderà forma nell’incontro tra culture, creatività e partecipazione – prosegue il comunicato – Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un’esperienza condivisa”.

“Insieme, musica e sport danno vita a una cerimonia in cui l’armonia diventa esperienza viva, un luogo simbolico dove le comunità si incontrano, superano confini e si riconoscono parte della stessa energia collettiva dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La partecipazione di Mariah Carey è ulteriore prova del respiro internazionale della cerimonia e dei suoi messaggi. La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, realizzata da Balich Wonder Studio, sarà un’esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale. Un appuntamento unico nel suo genere, pensato per sorprendere, unire e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo”.

Carriera e successi di Mariah Carey

Mariah Carey, nata il 27 marzo 1969 a Huntington, è una cantautrice e produttrice statunitense, considerata una delle popstar di maggior successo nella storia della musica. Nel corso della sua lunga carriera, iniziata nel 1987, ha pubblicato 26 album e venduto oltre 220 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 2014 è stata eletta dal Time come la cantautrice più popolare di sempre e nel 2015 è stata insignita di una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Negli anni ha ricevuto sei Grammy, 19 World Music Awards, 10 American Music Awards e 89 candidature ai Billboard Music Awards (di cui 31 vinti). Tra i suoi brani più famosi ci sono ‘Fantasy’, ‘All I want for Christmas is you’, ‘Emotions’, ‘Obsessed’, ‘We belong together’.