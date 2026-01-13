Coppa Italia, Roma-Torino 2-3: decisivo Ilkhan al 90′

Roma eliminata dal Torino agli ottavi di Coppa Italia. I granata hanno vinto 3-2 allo stadio Olimpico grazie alla doppietta di Che Adams (35′ e 52′) e al gol decisivo di Emirhan İlkhan al 90′. Per i giallorossi sono andati in rete Mario Hermoso (46′) e il 16enne Antonio Arena (81′), subentrato dalla panchina. Ai quarti di finale la squadra guidata da Marco Baroni affronterà l’Inter che agli ottavi ha superato 5-1 il Venezia.

Roma-Torino: il tabellino

Roma (3-4-2-1) Svilar; Ghilardi, Ziolkowski (45′ Hermoso), Celik; Rensch (45′ N’Dicka), Cristante, Pisilli (56′ Koné), Wesley; El Shaarawy, Soulé (56′ Dybala); Bailey (79′ Arena). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli (69′ Maripan), Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis (69′ Casadei) , Vlasic, Aboukhlal; Simeone (69′ Njie), Adams. Allenatore: Marco Baroni.

Gol: Che Adams 35′-52′ (T), Hermoso 46′ (R), Arena 80′ (R), Ilkhan 90′ (T).

Ammoniti: Rensch (R), Aboukhal (T), Lazaro (T), Ghilardi (R)

Arbitro: Bonacina