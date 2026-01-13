Serie A, due turni di stop a Conte. Tutti gli squalificati della 21a giornata

Due giornate di squalifica per Antonio Conte dopo l’espulsione rimediata durante Inter-Napoli, match pareggiato 2-2 domenica sera a San Siro e valido per la 20a giornata di campionato. Lo ha stabilito il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea.

Per Conte anche una multa di 15mila euro

L’allenatore del club azzurro è stato sanzionato con due turni stop e un’ammenda di 15mila euro “per avere, al 26′ del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara – si legge nel referto – successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco” e “per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara”.

Antonio Conte e Cristian Chivu durante il match tra Inter e Napoli a San Siro, Milano, 11 gennaio 2026 (Photo by Spada/LaPresse)

Tutti gli squalificati della 21a giornata di Serie A

Restando agli allenatori, è stata comminata una giornata di squalifica al tecnico della Cremonese Davide Nicola e a quello della Fiorentina Paolo Vanoli. Per quanto riguarda i giocatori, mano pesante del giudice sportivo nei confronti del difensore del Lecce Kialonda Gaspar, sanzionato con tre giornate di squalifica “per avere, al 47′ del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all’altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava ad un Assistente rivolgendogli un ironico applauso”.

Due giornate di squalifica all’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi “per avere, a giuoco fermo, dopo aver ricevuto una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito volontariamente con il gomito il viso dello stesso calciatore avversario”. Un turno di stop infine a Lameck Banda (Lecce), Antonio Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Giuseppe Pezzella (Cremonese), Ylber Ramadani (Lecce), Nicolò Zaniolo (Udinese).