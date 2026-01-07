Serie A, Lazio-Fiorentina 2-2

Finisce con un pareggio (2-2) la sfida tra Lazio e Fiorentina valida per la 19/a giornata di Serie A. Gara ricca di emozioni, soprattutto nella ripresa: al 7′ Cataldi ‘stappa’ il match dopo una splendida triangolazione con Vecino, immediato pareggio degli ospiti all’11’ con Gosens, che segna da posizione defilata su lancio illuminante di Fagioli. Nel finale, al 44′, Gudmundsson illude i viola segnando su rigore (con Provedel che intuisce il tiro ma non riesce a respingere) il gol del 2-1, ma in pieno recupero – sempre su rigore per un ingenuo fallo di Comuzzo – Pedro fissa il risultato sul 2-2. I biancocelesti salgono così a 25 punti, al nono posto in coabitazione con l’Udinese, mentre i toscani avanzano a quota 13 portandosi momentaneamente a meno due dalla zona salvezza e abbandonando l’ultimo posto.
