Gualtieri su stadio Lazio: "Documentazione Flaminio, passaggio importante"

“Il Flaminio? Il presidente ha annunciato che sta per presentare il completamento della documentazione che serve per far partire l’iter e quindi siamo soddisfatti. È un passaggio importante, lo riceveremo e valuteremo con grande cura, attenzione e interesse, con lo spirito di auspicare che anche la Lazio si doti di un proprio stadio. Ne parleremo nel merito quando ci sarà questo passaggio formale”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia per il 126° anniversario della fondazione della Lazio tenutasi al Parco dei Daini a Villa Borghese.