Lazio, Lotito su stadio: "Per il Flaminio siamo alle battute finali"

“Noi presenteremo lo schema di contratto la prossima settimana, se andrà bene si valuterà la pubblica utilità e non dovrebbero esserci problemi perché investiamo milioni a beneficio della collettività cercando di valorizzare la zona. Poi si avrà la conferenza dei servizi presentando il progetto esecutivo”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine della cerimonia per il 126° anniversario della fondazione del club che si è tenuta presso il Parco dei Daini a Villa Borghese. “È un quadro a breve, abbiamo perso qualche mese ma l’iter di altre squadre è durato anni. Tre anni per iniziare i lavori? Questo è un tempo ragionevole, speriamo non ci siano rallentamenti, noi faremo di tutto per accelerare. Manca l’iter burocratico normale da fare – conclude Lotito -, ho trovato da tutte le istituzioni grande disponibilità”.