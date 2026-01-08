Serie A, oggi Milan-Genoa: probabili formazioni, quote e dove vederla

A San Siro oggi, giovedì 8 gennaio, il Milan e il Genoa tornano in campo per giocare il posticipo della 19esima giornata di Serie A. I rossoneri in perfetto stato di grazia, sono reduci dal successo dell’ultimo turno contro il Cagliari, mentre i liguri hanno pareggiato contro il Pisa. Queste le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita in tv e streaming.

Allegri: “In campo con rispetto ma per vincere”

“Guardare al passato serve a migliorare quello che si è sbagliato e fare meglio nel futuro”. Così l’allenatore del Milan Max Allegri nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Genoa, a proposito delle 200 panchine in rossonero. “Per quanto riguarda la partita di domani affrontiamo un Genoa che nelle ultime 10 partite ha sempre segnato, che ha giocatori tecnicamente molto validi. Davanti hanno Colombo che sta facendo molto bene e sono contento. Sarà una partita da affrontare con grande rispetto con l’obiettivo chiaro di portare a casa i tre punti”, ha aggiunto.

De Rossi: “Sfida delicata, dovremo essere perfetti”

“E’ una sfida delicata contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. Noi come sempre scenderemo in campo con l’obiettivo di fare punti e, per riuscirci con una squadra come il Milan, dovremo essere perfetti nella cura dei dettagli, aumentando l’attenzione su ogni risvolto tangibile”. Così il tecnico del Genoa Daniele De Rossi in conferenza stampa in vista del match di campionato con il Milan. “Dovremo saper occupare bene in particolare le due aree, meglio di quanto fatto di recente in alcune partite. Ci sarà anche il presidente Sucu alla partita e la sua presenza è sempre un segnale positivo per tutti – ha proseguito – Il calendario propone due partite a distanza ravvicinata nello spazio di pochi giorni, ma dobbiamo concentrarci su un impegno alla volta, pensare esclusivamente al match del Meazza e quindi non si faranno calcoli in proiezione dell’impegno seguente: scenderanno i campi i giocatori che in questi giorni di lavoro a Pegli mi sono apparsi i più pronti. Confido nei ragazzi per avere risposte in linea con le richieste e le aspettative, facendo leva su uno spirito di gruppo che è una prerogativa marcata e un valore aggiunto in termini di mentalità”.

Quote rossonere con il Genoa

I bookie, riporta Agipronews, danno fiducia ai rossoneri: l’1 vale 1,42 su Planetwin365 e Goldbet, mentre pareggio e affermazione del grifone sono in lavagna nell’ordine a 4,50 e 8. Tre degli ultimi quattro scontri diretti giocati a Milano sono terminati con meno di tre reti complessive: anche per questa sfida gli esperti puntano sull’Under, visto a 1,75 mentre l’Over è fissato a 2. Allegri si sta confermando con il suo “corto muso” e quattro delle ultime sei vittorie sono arrivate con il punteggio di 1-0: questo esito giovedì sera è in pole a 5,50, seguito dal 2-0. Tra i pareggi comanda l’1-1 (7,50), mentre lo 0-1 è visto a 14.

Milan-Genoa, probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Milan-Genoa, che scenderanno in campo stasera alle 20,45

Milan (3-5-2) Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao. All. Allegri

Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao. Allegri Genoa (3-5-2) Leali, Marcandalli, Ostigard, Vazquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi; Ellertsson; Martin; Vitinha; Colombo. All. De Rossi

Milan-Genoa, dove vederla

Sarà possibile vedere Milan-Genoa su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.