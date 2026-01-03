Serie A, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa finiscono in parità

Nelle due gare delle 15 del sabato della 18esima giornata di serie A si registrano due pareggi, entrambi con il risultato di 1-1 nelle due sfide Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa.

Al Mapei derby vivace con ribaltamenti di fronte

Sassuolo e Parma hanno pareggiato 1-1 nel derby emiliano valido per la 18/a giornata di Serie A. Ancora un mezzo passo falso per i neroverdi di Fabio Grosso, al terzo pareggio nelle ultime quattro partite. I 23 punti in classifica tiene al sicuro il Sassuolo dalle sabbie mobili della zona retrocessione, ma lo allontana dai sogni europei. Punto prezioso, invece, per il Parma di Cuesta in chiave salvezza. La squadra ducale aggancia il Cagliari a quota 18 punti a +6 da Verona e Pisa terzultime. Al Mapei Stadium prima frazione molto divertente e giocata a buon ritmo. Match con continui ribaltamenti di fronte. A sbloccare il risultato è il Sassuolo al 12′ con un bel colpo di testa di Thorstvedt su cross dalla destra di Walukiewicz. Il pareggio ducale porta la firma al 24′ del solito Pellegrino, bravo a conquistare un pallone sporco sulla trequarti (su errore di Pinamonti) e a battere Muric con un sinistro potente e preciso dal limite dell’area. Nel mezzo diverse occasioni importanti, in particolare una per Pinamonti da una parte e Valenti dall’altra. Nella ripresa il ritmo cala, è il Sassuolo a controllare il gioco e a fare la partita, il Parma si difende e prova a colpire in contropiede. Poche le occasioni da segnalare da una parte e dall’altra, alla fine il pareggio è il risultato più giusto.

(Photo by Tano Pecoraro/Lapresse)

La sfida salvezza tra De Rossi e Gilardino finisce 1-1

E’ terminata 1-1 la sfida salvezza giocata a Marassi tra Genoa e Pisa, guidati dai due campioni del mondo Daniele De Rossi e Alberto Gilardino. Nel match valido per la 18ma giornata di serie A rossoblù in vantaggio con Colombo al 15′ con un sinistro chirurgico, pareggio al 38′ di Leris in gol a porta vuota dopo un’uscita non perfetta del portiere genoano. Nella ripresa altra occasione per i padroni di casa con un colpo di testa di Thorsby e risposta di Semper che toglie a palla dall’angolino, all’81’ ci prova il Pisa con una doppia conclusione di Piccinini murata dalla difesa rossoblù. Il Genoa reduce da tre ko consecutivi sale a 15 punti, il Pisa, al nono pareggio in campionato, resta penultimo a 12 punti.