Cagliari-Milan oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo oggi, 2 gennaio, per il primo match di serie A del 2026, anticipo della 18esima giornata. I rossoneri affrontano la trasferta sull’insidioso campo del Cagliari, autore ultimamente di alcune ottime prestazioni. Il Milan ha però bisogno di conquistare i tre punti se vuole essere sicuro di mantenere il passo di Inter e Napoli, che lo precedono e lo seguono in vetta alla classifica.

Allegri: “Partita complicata, Nkunku assente, ok Leao e Gabbia”

“La partita con il Cagliari è complicata, perché è la prima dell’anno e perché è molto importante come quella di Udine. E’ un momento in cui la classifica si sta delineando e bisogna essere bravi a fare un passettino in avanti per restare nelle prime quattro”. Così l’allenatore del Milan Max Allegri parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato in casa del Cagliari. “Sarà un periodo in cui ci sarà bisogno di tutti, per arrivare alla fine di questo ciclo con 6 trasferte nelle migliori condizioni”, ha aggiunto.

“Domani Gabbia è recuperato, verrà in panchina, mentre Nkunku non è a disposizione e speriamo di averlo con il Genoa. Leao è completamente ristabilito ma è un mese che non gioca, Pulisic oggi si è allenato e vedremo domani come sta. Così come Pavlovic che ha avuto un attacco influenzale”, ha detto Allegri. “Abbiamo iniziato un lavoro alternando cose buone e meno buone, bisogna quindi trovare un equilibrio. Quella di domenica scorsa è stata una gara di maturità, in cui non puoi prestare il fianco come successo contro Pisa e Parma. Su questo i ragazzi stanno crescendo, ci sono giocatori che hanno poca esperienza di Milan e più giocano capiscono che una palla giocata può decidere anche una stagione e non solo una partita. Di questo bisogna avere consapevolezza, quando si è in una grande squadra”, ha dichiarato ancora Allegri che tornando sulla formazione ha spiegato che “Leao può partire dal primo minuto, devo vedere Pulisic come sta mentre Fullkrug andrà in panchina. In questo momento li stiamo recuperando tutti e devo essere fortunato e scegliere quelli giusti”. Infine sul ritorno da ex a Cagliari. “Sono stato cinque anni tra giocatore e allenatore, è stata la mia prima esperienza da tecnico in Serie A e sono molto legato. So che andare a fare risultato lì è sempre molto complicato, ma ci torno sempre volentieri”, ha concluso Allegri.

“Obiettivo Milan per 2026 è tornare in Champions League”

“L’obiettivo del Milan è giocare tutti gli anni la Champions e non è facile. Solo con l’ambizione di ottenere il massimo riesci ad ottenerlo. Non ci sono sogni nel 2026, bisogna guardare all’obiettivo che abbiamo di entrare nelle prime quattro”. Così l’allenatore del Milan Max Allegri. “In questo momento ci sono 5 squadre in lotta, ma dietro Como e Bologna, la stessa Atalanta, hanno rose importanti. Il campionato italiano è sempre difficile, a cominciare da domani. A Cagliari sono tutte delle mezze battaglie e bisogna essere concentrati per tutti i 90 minuti”, ha aggiunto. “Dobbiamo alzare l’asticella perché più avanti si va e meno tempo si ha per recuperare”, ha detto Allegri.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni

Caprile; Zappa, Mina, Obert; Palestra, Deiola, Prati, Adopo, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.

Cagliari-Milan: orario e dove vederla

Cagliari-Milan, anticipo della 18esima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 alla Domus Arena di Cagliari e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) Sky Sport (251) e Dazn. La partita sarà disponibile anche in streaming su Now e su Sky Go.